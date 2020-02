Kreatywność Japończyków nieraz już zadziwiała świat. Jeden z zespołów tworzy projekty muzyczne oparte na przeróbkach starej, najczęściej nieużywanej już elektroniki. I robi to naprawdę świetnie.

Magnetofon szpulowy i wiatrak jako instrumenty muzyczne

Ei Wada (znany również jako Crab Feet) to japoński artysta i muzyk. Przebudowuje stare urządzenia elektroniczne na instrumenty muzyczne. Dodatkowo gra na nich podczas różnych koncertów.

Na swoim koncie ma wiele projektów, w których wykorzystywana była leciwa elektronika, najczęściej RTV. Tworzył z małych telewizorów CRT instrumenty podobne do ukulele i przerobił wiatrak w urządzenie, które mogłoby spokojnie zastąpić gitarę basową. Dużą popularność zyskał Open Reel Ensemble, projekt orkiestrowy z wykorzystaniem magnetofonów szpulowych. Z jednego takiego urządzenia powstała również wymyślna wersja akordeonu.

Electronicos Fantasticos

Ei Wada wraz ze swoim zespołem wciąż wynajdują kolejne sposoby na granie muzyki. Kreatywnie dostosowują oryginalne funkcje wybranych urządzeń i przekształcając je w instrumenty, stwarzają coś zupełnie nowego.

Electronicos Fantasticos to przedsięwzięcie artystyczno-muzyczno-technologiczne. Ma na celu przywrócenie świetności starej elektronice konsumenckiej, która jest przerabiana na niecodzienne instrumenty muzyczne. Projekt instrumentu zbudowanego ze skanera kodów kreskowych powstał w 2018 roku pod parasolem właśnie tej grupy.

Skaner kodów kreskowych zagra techno

Podczas pracy zwykłego skanera, w jednym momencie oświetlana jest tylko niewielka część kodu kreskowego. Następnie światło jest odbijane przez jasne elementy kodu, a pochłaniane przez elementy ciemne, czyli kreski.

Światło odbite od przerw powoduje powstanie w czytniku silniejszych sygnałów elektrycznych, natomiast w wyniku braku odbicia (kreski) powstają słabsze sygnały. Czas trwania każdego impulsu koduje informacje. Tłumaczone są przez czytnik na znaki, które następnie są przesyłane do komputera.

Występują kody wykorzystujące więcej niż dwa kolory, co umożliwia zapisanie większej ilości informacji. Kodowanie symboli może przebiegać również na podstawie różnic wysokości.

Film, który rozprzestrzenił się po Twitterze pokazuje efekt końcowy działania zmodyfikowanych skanerów kodów kreskowych, które przesuwane po specjalnych planszach wydają najróżniejsze dźwięki. Wydrukowane przez artystów plansze nie zawierają jednak typowych kodów kreskowych, tylko przeróżne wzory, również o niskim kontraście.

Jak to działa? Ei Wada nie zdradził szczegółów poza informacją, że „czytnik kodów kreskowych skanuje sygnał bezpośrednio do głośnika zamiast kasy i wydaje dźwięk”. Użytkownicy Reddit próbowali rozgryźć system działania zmodyfikowanych czytników. Pojawiły się domysły o kontrolowaniu parametrów wysokości i prędkości za pomocą ruchów, takich jak przybliżanie lub oddalanie, szybkość przesuwania skanerem po planszy czy przechylanie go.

Stare technologie nadal mają wielu zwolenników i wielbicieli. W Japonii narodziły się nawet liczne festiwale organizowane w klimatach przestarzałej elektroniki.

Wy również za nią przepadacie czy raczej obserwujecie tylko nowości?

Źródło: The Verge, Electronicos Fantasticos, Ei Wada

