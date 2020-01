Yusaku Maezawa jest przedsiębiorcą i założycielem firmy modowej Zozo, prowadzącej działalność w formie sklepu internetowego. Kolekcjonuje dzieła sztuki, a także pobił rekord najczęściej udostępnianego tweeta po ogłoszeniu, że podzieli miliard jenów między 1000 losowych osób.

Maezawa znowu zaskakuje. Tym razem ogłosił, że szuka „partnerki życiowej”, która poleci z nim w kosmos, a on znajdzie tę jedyną w swoim rodzaju osobę za pośrednictwem... konkursu w reality show. Tak, serio.

Poszukiwanie partnerki ma zostać przekształcone w show przez japońską witrynę streamingową Abema TV. Projekt ma być jak najbardziej poważnym przedsięwzięciem dokumentalnym, a potencjalne kandydatki mogą składać wnioski za pośrednictwem strony internetowej do 17 stycznia. Do końca miesiąca mają być znane wstępne wyniki, a następnie zostaną ustalone daty spotkań z Japończykiem, które odbędą się w lutym i w marcu. Decyzja ostateczna co do wybranki ma być podjęta do końca marca.

Miliarder szuka szczęścia w reality show

Japończyk zaczął poważnie zastanawiać się nad swoją sławą, fortuną i statusem społecznym, które nie dawały mu pożądanego szczęścia. W 2019 roku zrezygnował z funkcji prezesa Zozo, postanowił zmienić swój styl życia i zacząć od nowa. Początkowo planował odrzucić ofertę telewizji, jednak ostatecznie ma ona dojść do skutku. Twierdzi, że od dawna marzy o podróży kosmicznej i chce odwiedzić to miejsce z kimś wyjątkowym.

W konkursie mogą wziąć udział samotne kobiety w wieku powyżej 20 lat, które chcą w pełni cieszyć się życiem i marzą o pokoju na świecie. Oczywiście muszą również być zainteresowane lotem w kosmos.

Pierwszy turystyczny lot w kosmos

We wrześniu 2018 roku zrobiło się głośno, kiedy SpaceX ogłosił, że Maezawa uiścił sporą wpłatę, aby stać się pierwszym prywatnym klientem firmy. Chciał jako pierwszy polecieć rakietą Starship, kiedy będzie gotowa i przystosowana do lotu załogowego. Podróż wiązałaby się z wyprawą wokół Księżyca, bez lądowania na nim, a następnie powrotem na Ziemię. SpaceX nie zdradził ile zapłacił miliarder, ale Elon Musk stwierdził, że wystarczyło do częściowego pokrycia kosztów rozwoju ogromnego statku kosmicznego nowej generacji, który ma w przyszłości zabierać ludzi na inne planety.

Już w 2023 roku odbędzie się pierwszy turystyczny lot w kosmos. Japoński miliarder wraz z załogą mają być pierwszymi turystami, wysłanymi w kosmos przez SpaceX.

Artyści w kosmosie

Japończyk zarezerwował bilety na lot dookoła Księżyca i zapłacił również za dodatkowe miejsca. Planuje ze sobą zabrać od sześciu do ośmiu artystów: malarzy, fotografów, muzyków, reżyserów, projektantów czy architektów, którzy zostaną poproszeni o stworzenie czegoś po powrocie na Ziemię. Miliarder twierdzi, że ich prace mają stać się inspiracją dla nas wszystkich.

Ciężko powiedzieć czy Maezawa bardziej kieruje się miłością do sztuki czy nosem do interesów.

Przyszłość pokaże, jak potoczy się współpraca ze SpaceX, czy miliarder znajdzie miłość dzięki reality show i czy uda się wspólny lot w kosmos.

Źródło: Yusaku Maezawa, Businessinsider, TheVerge

