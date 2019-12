Gry komputerowe Jedna najbrutalniejszych gier do zgarnięcia za darmo 2019-12-17 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Na platformę GOG trafiła właśnie gra Postal 4: No Regerts. Z tej okazji zdecydowano się przygotować promocję i przypomnieć wszystkim o Postal 2.

Postal 2 za darmo na GOG

Postal 2 to nie tylko najbardziej rozpoznawalna i chyba najwyżej oceniana odsłona tej serii, ale jednocześnie jedna z najbrutalniejszych gier, jakie powstały. Już sam ogrom sposobów na mordowanie jest tu ogromny, a co najważniejsze przemoc nie jest tu środkiem, ale głównym celem. Można przypomnieć sobie o tym nie wydając ani grosza, gra (z dodatkami) oferowana jest za darmo na GOG.

Promocja obowiązuje do jutra, do godziny 15:00. Nie jest to jednak jedyna niespodzianka. Na tej samej platformie za darmo oferowany jest również pierwszy Postal. I w tym przypadku tak już zostanie.

Wszystko z okazji debiutu Postal 4: No Regerts

O Postal 4: No Regerts pisaliśmy przy okazji zapowiedzi gry i jej udostępnienia w ramach wczesnego dostępu na Steam. Teraz debiutuje ona właśnie na GOG. Do 2 stycznia, do godziny 15:00, można liczyć na 20% zniżki i wydać na zakup tylko 57.59 złotych.

Chociaż seria powraca po kilku latach przerwy, wiele się nie zmieniło. Mechanika i cel rozgrywki mocno nawiązują do poprzednich odsłon serii. Metody eliminowania kolejnych napotykanych osób ogranicza tu chyba wyłącznie wyobraźnia, bo narzędzi do tego z pewnością nikomu nie zabraknie.

Źródło: GOG

