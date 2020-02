Wszyscy producenci smartfonów starają się przekonywać nas, że to ich propozycje są najbardziej atrakcyjne, także pod względem designu. O gustach się wprawdzie nie dyskutuje, ale rzut oka na VIVO APEX 2020 pozwala sądzić, że spodoba się wielu.

VIVO APEX 2020 z w pełni bezramkowym ekranem

Niezależnie od oceny, czy to dobrze czy źle, VIVO APEX 2020 nie jest propozycją kreująca nowe trendy. Idealnie wpisze się za to w te obecnie panujące i zapowiedziane. Przyjmuje się, iż nowoczesny smartfon to tzw. bezramkowy smartfon. Często takie określenia stosowane są na wyrost, ale chyba nie w tym przypadku.

VIVO APEX 2020 ma posiadać 6,45-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2330 x 1080 pikseli. Z racji umieszczenia frontowego aparatu pod nim, nie znajdziemy tu notcha czy jakiegokolwiek innego wcięcia. Ważny odnotowania jest też fakt, iż ekran będzie zakrzywiony na bokach pod katem aż 120 stopni. W związku z tym zajmie całe boczne krawędzie, co to poza przyciąganiem wzroku przełoży się na brak fizycznych przycisków, ale może też budzić obawy co do wytrzymałości.

Gimbal camera, bo wyjątkowy jest tu również aparat główny

Chociaż na tylnym panelu osadzone zostały jedynie dwa obiektywy, jawią się naprawdę oryginalnie. Producent wspomina nie tyle o rozdzielczościach 48 Mpix i 16 Mpix, ale przede wszystkim o wbudowanym gimbalu. A dokładniej o optycznej stabilizacji obrazu, którą zapewnia „struktura przypominająca gimbal”. W porównaniu do stosowanych obecnie mechanizmów OIS, ten zapewniać ma o 200% lepsze kąty stabilizacji. Zakres zoomu optycznego to natomiast od 5x do 7,5x.

Poza tymi elementami, projekt VIVO APEX 2020 zakłada między innymi procesor Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię wspierającą ładowanie Wireless Super FlashCharge 60W. Producent jako przykład podaje, że bateria o pojemności 2000 mAh zostałaby naładowana w 20 minut.

VIVO APEX 2020 to koncept, ale warto mieć go na uwadze

Podoba się? To czas na gorszą wiadomość. VIVO APEX 2020 to koncept i obecnie nic nie wskazuje na to, że ostatecznie smartfon pojawi się w sklepach. Można jednak przypuszczać, że przynajmniej część z omawianych rozwiązań zostanie wykorzystanych w innych modelach.

A gdyby jednak VIVO APEX 2020 doczekał się premiery. Rozważylibyście zakup?

