Katherine Johnson urodziła się 26 sierpnia 1918 roku i szybko stało się jasne, że jej umiejętności matematyczne są nieprzeciętne. Choć nie było jej łatwo jako czarnej kobiecie, z powodzeniem wspinała się po kolejnych szczeblach kariery matematyczki badawczej, aż w końcu w 1958 roku rozpoczęła pracę w agencji kosmicznej NASA.

Mathematician. Leader. Heroine.



Katherine Johnson not only helped calculate the trajectories that took our Apollo astronauts to the Moon — she was champion for women and minorities in the space program and the world as a whole. We honor her memory today. https://t.co/kH9qEEvdMY pic.twitter.com/A341ukDFTl