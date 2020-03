Porównania serii FIFA i PES zazwyczaj kończą się stwierdzeniami, iż FIFA jest łatwiejsza, a mecze często kończą się tu hokejowymi wynikami. Niekiedy zdarza się jednak tak, że o gola naprawdę trudno.

Kiedy FIFA nie chce abyś strzelił gola

I nie chodzi o to, że komuś brakuje umiejętności. Bywa. Zdarzają się jednak zdecydowanie bardziej spektakularne sytuacje, z którymi być może sami zetknęliście się podczas meczów w FIFA.

Niebywały pech? Do bólu perfekcyjna asekuracja obrońców? Glitch? Sędzia zapraszający na przerwę w momencie, w którym piłka zmierza do pustej bramki? Na poniższej kompilacji B/R Football znalazło się wszystko to, co wywołuje wściekłość lub głębszy uśmiech. W zależności od tego, czy akurat jest się graczem czy obserwatorem. A skoro tym razem mowa o tym drugim scenariuszu, to pozostaje jedynie się uśmiechnąć.

Koniec końców więcej jest jednak efektownych akcji

Nawiązując do wstępu wypada dodać, że w produkcjach EA dominują jednak efektowne akcje. Miliony graczy i miliony meczów skutkują sporą dawką materiałów wideo przedstawiających udane dryblingi i piękne gole, które rzadko ogląda się na prawdziwych boiskach. Dla przeciwwagi dla powyższego filmiku warto zatem rzucić okiem na inny, pochodzący jednak z tego samego źródła.

Bawcie się przy grach z serii FIFA? Częściej mówicie o pechu czy jednak o efektownych golach?

