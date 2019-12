Laptopy Dell dorzuca vouchery do kina do swoich laptopów - nowa promocja Więcej Mocy Więcej Kina 2019-12-17 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Dell ma dobry argument, by przekonać klientów do wyboru swoich laptopów. Przed Świętami Bożego Narodzenia można zgarnąć vouchery do kina o wartości 200 złotych.

Planujecie zakup nowego laptopa do domu, firmy lub grania? Właśnie jest do tego bardzo dobra okazja, bo firma Dell przygotowała nową edycję promocji Więcej Mocy Więcej Kina – przy zakupie wybranych modeli można odebrać w prezencie vouchery do kina Cinema City.

Nowa promocja Dell z biletami do kina Cinema City

Promocja obejmuje laptopy Dell i Alienware z procesorem Intel Core i systemem Windows 10 – są to następujące modele:

Inspiron seria 3000

Inspiron seria 5000

Inspiron seria 7000

Inspiron seria 5000 2-in-1

Inspiron seria 7000 2-in-1

XPS 13

XPS 15

XPS 13 2-in-1

XPS 15 2-in-1

Alienware m15

Alienware m17

Alienware 17

Alienware Area-51m

Gaming G-series G3

Gaming G-series G5

Gaming G-series G7

Wybór jest bardzo duży – znajdziemy tutaj laptopy do domu, pracy i gier. Wśród wymienionych konstrukcji są też testowane przez nas modele Dell Inspiron 15 3583 i Dell Gaming G3 3590.

Co zrobić, aby otrzymać vouchery do kina?

Wszyscy klienci, którzy w dniach 6 – 24 grudnia kupią jeden z wymienionych modeli, mogą otrzymać przedświąteczny prezent w postaci 10 voucherów do kin Cinema City (do wykorzystania w ciągu najbliższego roku).

Promocja dotyczy fabrycznie nowych laptopów, które zostaną zakupione w ramach sprzedaży detalicznej przez stronę Dell.pl lub w sklepach Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i Sferis. Kupiony sprzęt należy zarejestrować na stronie organizatora w ciągu 14 dni od zakupu.

I jak, czujecie się przekonani?

Źródło: Dell

