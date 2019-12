Gry Konkret! 9 filmów w 1 grze. Oto LEGO Gwiezdne wojny: Skywalker – saga 2019-12-21 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Po miesiącach oczekiwania do kin wszedł już dziewiąty epizod Star Wars, czyli Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Film stanowi zwieńczenie opowieści, którą wkrótce będziemy mogli przeżyć jeszcze raz, w grze LEGO Gwiezdne wojny: Skywalker – saga.

Niedawno prezentowaliśmy wam najlepsze gry ze świata Gwiezdnych wojen, a nieco wcześniej zaserwowaliśmy wam zestawienie najbardziej udanych produkcji z LEGO w tytule. Być może w przyszłym roku będziemy mogli zaktualizować obydwa te rankingi, bo nadchodząca gra LEGO Gwiezdne wojny: Skywalker – saga zapowiada się lepiej niż dobrze. Zerknijcie tylko na ten świeżutki zwiastun…

Zobacz najnowszy zwiastun gry LEGO Gwiezdne wojny: Skywalker – saga:

Dziewiąty epizod, na który możecie już wybrać się do kina, to wielki finał opowieści o Skywalkerach otworzonej Nową Nadzieją z 1977 roku. Gra LEGO Gwiezdne wojny: Skywalker – saga pozwoli nam przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z wszystkich dziewięciu części serii, oczywiście odpowiednio zmienionych, podrasowanych i wzbogaconych o humor typowy dla „klockowych” produkcji studia TT Games.

Przeżyjmy to jeszcze raz. Kiedy? W przyszłym roku!

W tę podróż, podczas której spotkamy setki postaci, staniemy po jasnej lub ciemnej stronie mocy i odwiedzimy dobrze znane wszystkim fanom Star Wars lokalizacje, będzie mógł się wybrać właściwie każdy, bo gra LEGO Gwiezdne wojny: Skywalker – saga zmierza na pecety oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. To, czego nie wiadomo, to kiedy dotrze do ich katalogów. Wiemy za to, że będziemy mogli cieszyć się pełną polską wersją językową.

Źródło: Cenega, Warner Bros. Interactive Entertainment

Zobacz również inne newsy ze świata gier: