„LGBT” to według internautów słowo 2019 roku

2020-01-04

„Klimat”, „LGBT” oraz „feminatyw” to najważniejsze słowa 2019 roku. Wybranie zwycięskiego okazało się jednak podzielić kapitułę językoznawców i internautów.

Według kapituły językoznawców słowo 2019 roku to „klimat”

Plebiscyt związany z wyborem najważniejszego słowa minionego roku został zorganizowany przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Fundacją Języka Polskiego. To już dziewiąta jego edycja.

Kapituła językoznawców, w składzie której znaleźli się Jerzy Bartmiński (UMCS), Jerzy Bralczyk (UW), Katarzyna Kłosińska (UW), Ewa Kołodziejek (USz), Marek Łaziński (UW), Andrzej Markowski (UW), Jan Miodek (UWr), Renata Przybylska (UJ) oraz Halina Zgółkowa (UAM), za najważniejsze słowo 2019 roku uznała rzeczownik „klimat”. Drugie miejsce przyznano „LGBT”, a trzecie słowu „feminatyw”.

Według kapituły językoznawców najważniejszym słowem roku 2019 jest „klimat". W plebiscycie internetowym zwyciężył wyraz „LGBT", który uzyskał 9,90% głosów, na 2. miejscu jest wyraz „klimat" – 9,24% głosów, a na 3. „hulajnoga"– 5,99% głosów. W plebiscycie oddano 34 tys. głosów.

Jak podano w uzasadnieniu, wskazanie na „klimat” to swojego rodzaju ostrzeżenie. Skrywa on w sobie wiele czynników niezbędnych do życia (powietrze, woda, itd.), został oddany ludzkości raz, ale okazuje się, że nie na zawsze i wymaga tego, aby w końcu o niego zadbać.

Ale według internautów na to wyróżnienie zasłużyło „LGBT”

Z racji poruszanej każdego dnia tematyki bardziej interesujący był dla nas wybór internautów. Ci okazali się mieć swoje zdanie i w głosowaniu (łącznie 34 tysiące głosów) wskazali na „LGBT”.

Akronim (często spotykane są także LGB i LGBTQ) odnoszący się do mniejszości seksualnych i organizacji działających na rzecz ich praw nieznacznie wyprzedził „klimat”. Trzecie miejsce przypadło słowu „hulajnoga”.

Źródło: Uniwersytet Warszawski

