Writer to edytor tekstu, który może być użyty do wszystkiego - zarówno do napisania krótkiego listu, jak i do produkcji całej książki z wbudowanymi ilustracjami, spisem treści, bibliografią i diagramami. Dzięki takim narzędziom jak autouzupełnianie, autoformatowanie czy automatyczne sprawdzanie pisowni, Writer znacznie ułatwia pracę. Jest wystarczająco dobry, aby poradzić sobie także z publikacjami biurowymi - można m.in. tworzyć wielokolumnowe biuletyny oraz broszury.