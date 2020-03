Luka bezpieczeństwa w procesorach AMD

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do luk bezpieczeństwa w procesorach Intel (nawet wczoraj informowaliśmy o nowej podatności w mechanizmie CSME). Tym razem jednak mamy niespodziankę, bo zagrożone są... procesory AMD.

Nowa luka została zidentyfikowana przez badaczy z Politechniki w austriackim Grazu (naukowcy mają na swoim koncie również inne luki bezpieczeństwa, głównie w procesorach Intel). Wiemy, że chodzi o mechanizm predykcji stosowany w pamięci podręcznej pierwszego poziomu przechowującej dane (L1d).

With "Take A Way: Exploring the Security Implications of AMD’s Cache Way Predictors", we reverse-engineered AMD's L1D cache way predictor, resulting in two new attack techniques. Accepted @ #AsiaCCS '20 - https://t.co/gQ4cN9PYsX - /cc @duxcode @misc0110 @BloodyTangerine @lavados pic.twitter.com/sTZizLqEHn