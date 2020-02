Jeśli uwielbiacie planszówki i uniwersum Marvela, to będziecie w stanie przejść obojętnie obok Marvel United. Ta gra wygląda rewelacyjnie.

Znamy i uwielbiamy tych bohaterów, co dobitnie pokazuje frekwencja w kinach przy okazji premiery każdego kolejnego filmu o Avengerach i reszcie ekipy. Już we wrześniu pecety i konsole rozgrzeje gra Marvel’s Avengers od Crystal Dynamics, a w przyszłym roku zadebiutuje produkt, który pozwoli bawić się w tym uniwersum także bez prądu – poznajcie Marvel United.

Tak wygląda Marvel United – superbohaterska gra bez prądu:

Marvel United to miks planszówki i karcianki, nastawiony na kooperację i bardzo szybką akcję. W dwójkę, trójkę lub czwórkę przejmujemy kontrolę nad superbohaterami (reprezentowanymi prześlicznymi figurkami), by połączyć siły w walce z najgroźniejszymi złoczyńcami na czele z Red Skullem i Ultronem. Na jedną rozgrywkę trzeba sobie zarezerwować jakieś 40 minut.

W podstawowej wersji gry dostępni bohaterowie to Kapitan Marvel, Iron Man, Kapitan Ameryka, Czarna Wdowa i Hulk, ale jeśli zdecydujecie się na zakup już teraz, dorzucając się do zbiórki na Kickstarterze, to w waszych pudełkach dodatkowo pojawi się jeszcze kilka postaci (w tym Nick Fury, Hawkeye i Luke Cage).

Trzy tygodnie do końca zbiórki – dorzuć się i zapewnij sobie egzemplarz

Zbiórka na Kickstarterze potrwa do 5 marca 2020 roku, a egzemplarz zarezerwujecie sobie, jeśli wpłacicie co najmniej 60 dolarów. Wysyłka będzie prowadzona od marca 2021 roku na całym świecie (trzeba jednak oczywiście liczyć się z dodatkowymi kosztami).

Już teraz śmiało można stwierdzić, że do premiery dojdzie, bo twórcy prosili jedynie o 150 tysięcy dolarów. „Jedynie”, bo cel został osiągnięty po upływie zaledwie… pół godziny. Nie trzeba było długo czekać na podwojenie tego wyniku, a wraz z kolejnymi godzinami licznik prezentuje się coraz bardziej imponująco.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: CMON, Kickstarter

Czytaj dalej o planszówkach: