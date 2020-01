Lubicie układać klocki, pasjonujecie się astronomią i macie sporo wolnego miejsca na półce? Ten zestaw może was zachwycić – oto Międzynarodowa Stacja Kosmiczna w wersji LEGO.

Jeśli zdecydujecie się wydać 70 dolców i otworzycie pudełko, to waszym oczom ukażą się 864 elementy. To właśnie z nich złożycie miniaturową (choć wcale nie małą), ale wiernie odtworzoną wersję Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i rakiety transportowej, a także parę astronautów. To najnowszy zestaw LEGO z rodziny Ideas (oznaczony numerem 21321).

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna z klocków LEGO

Złożona z klocków LEGO Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest wysoka na ponad 20 centymetrów, jej długość to 41 centymetrów, a szerokość wynosi 49 centymetrów. Podkreślmy, że jest to kompletna replika z modułem załogowym, ramieniem robota, satelitą, systemem dokowania oraz zewnętrznymi panelami słonecznymi, które – tak jak w rzeczywistości – można wyregulować.

Zestaw powstał nie bez powodu. Jeden z celów był taki, żeby uczcić (obchodzoną w tym roku) dwudziestą rocznicę rozpoczęcia misji pierwszej stałej załogi na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wyniesionej na orbitę w 1998 roku. Na półkach sklepowych klockowa wersja tego (okrążającego Ziemię 15,5 raza na dobę) laboratorium swój debiut zaliczy 1 lutego 2020 roku. Jacyś chętni?

