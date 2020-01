Gry komputerowe Mocne otwarcie roku na Epic Games Store - trzy gry do pobrania za darmo 2020-01-01 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Epic Games Store od początku swojego istnienia agresywnie walczy o przyciągnięcie jak największej liczby graczy. Ku uciesze tych ostatnich wciąż robi to między innymi poprzez udostępnianie gier za darmo. Tym razem aż trzech jednocześnie.

Darksiders i Darksiders II za darmo na Epic Games Store

Uwagę przyciągają przede wszystkim Darksiders Warmastered Edition oraz Darksiders II Deathinitive Edition. Przedłużone nazwy oznaczają, iż nie mamy do czynienia z oryginalnymi produkcjami, ale z ich nowszymi, podrasowanymi wersjami, co z pewnością jeszcze bardziej uatrakcyjnia ofertę. Darksiders to seria dobrze znanych i tak samo ocenianych gier akcji zawierających elementy RPG, w której głównymi bohaterami są jeźdźcy Apokalipsy.

Czasu na poszerzenie swojej biblioteki o Darksiders Warmastered Edition oraz Darksiders II Deathinitive Edition bez żadnych opłat jest sporo. Obydwa tytuły dostępne są na na Epic Games Store za darmo aż do 9 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu.

Steep za darmo na Epic Games Store

Poza tym identyczną promocją objęto grę Steep. To już zdecydowanie inne klimaty, dedykowane głównie sympatykom zimowych krajobrazów i sportów ekstremalnych. Więcej informacji na temat rozgrywki oferowanej przez Steep możecie znaleźć w naszej recenzji gry.

Również Steep można pobierać z Epic Games Store za darmo aż do 9 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu.

Źródło: epicgames, Darksiders

