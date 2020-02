MWC 2020 będzie najuboższą edycją imprezy od lat. Kolejni producenci wycofują się z udziału w wydarzeniu ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Chin. Jakich producentów zabraknie?

MWC 2020 bez firm LG, ZTE, ASUS i Sony – to już pewne

Targi MWC 2020 odbędą się zgodnie z planem – w dniach 24-27 lutego. W Barcelonie zabraknie jednak wielu dużych firm, które postanowiły zrezygnować z udziału w imprezie w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów, jak i przedstawicieli mediów obecnych na miejscu. W ten sposób jedna z największych imprez poświęconych urządzeniom mobilnych i technologiom napędzającym ich rozwój, w tym roku będzie wyjątkowo uboga.

Jako jedne z pierwszych firm o wycofaniu się z MWC 2020 poinformowały firmy LG i ZTE. Ta pierwsza nie zamierza brać w niej udziału w ogóle, druga zaś postawi stoisko w Barcelonie, ale nie zorganizuje konferencji z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstwa.

Niewiele później podobną decyzję podjął ASUS, który podczas wydarzenia w Hiszpanii miał pokazać światu swojego najnowszego flagowca o nazwie ZenFone 7. Do Barcelony nie przyleci również ekipa Sony, ale nie rezygnuje ona z samej prezentacji nowości – zorganizuje bowiem konferencję prasową, którą będzie można oglądać na kanele Xperia w serwisie YouTube (start: 24 lutego o 8.30).

Na tym nie koniec. Jeszcze jedną firmą, która zdecydowała się na to, by nie brać udziału w targach MWC 2020, jest Amazon, jak podaje BBC.

Nvidia i Ericsson także rezygnują z udziału w MWC 2020

Wydarzenie odbędzie się też bez udziału jednego z jego głównych sponsorów – firma Nvidia również podjęła decyzję o rezygnacji z imprezy ze względu na bezpieczeństwo swoich pracowników, które (jak podała w oficjalnej notce) jest dla niej najważniejsze.

Najbardziej jednak chyba będzie brakować firmy Eicsson, a to dlatego, że jest to jeden z najważniejszych graczy stojących za realizacją projektów z 5G w nazwie. Jest to tymczasem jedna z najgorętszych technologii na horyzoncie i targi MWC 2020 były idealną okazją, by dowiedzieć się o niej czegoś nowego.

Koronawirus to duży problem dla branży technologicznej

Targi bez udziału największych graczy to spory problem, ale nie jest jedyny. Koronawirus, a właściwie jego rozprzestrzenianie się doprowadziło też do wielu innych kłopotów w branży technologicznej. Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung czy Tesla to niektóre z firm, które musiały zamknąć swoje sklepy i biura w Chinach. Wiele też zrezygnowało z delegacji spotkań w Państwie Środka.

Niektórzy producenci (w tym Foxconn) musieli wstrzymać działanie, co z kolei prowadzi do opóźnień w dostawach produktów. Może brakować iPhone’ów i słuchawek AirPods, Facebook wstrzymał zamówienia na gogle Oculus Quest, a ASUS poprosił o cierpliwość fanów czekających na swoje egzemplarze smartfona ROG Phone II. Problemy mogą mieć także Xiaomi, Lenovo, Huawei czy Nintendo.

Oczywiście rozprzestrzenianie się koronawirusa ma znacznie poważniejsze konsekwencje niż problemy tych lub innych producentów i ich fanów. W jego wyniku zmarło już ponad 800 osób, a potwierdzonych przypadków infekcji jest już około 35 tysięcy.

Źródło: The Verge, BBC, GSMA, informacja własna

