Śmiechem żartem, ale to właśnie Samsung jest liderem rynku jeśli chodzi o nośniki SSD. Widać to zwłaszcza jeśli chodzi o segment nośników SSD M.2 NVMe. Już w 2015 roku koreański producent wprowadził rewolucyjne modele SSD 950 Pro i od tego czasu wciąż ulepsza swoje nośniki M.2 NVMe. Również w przypadku dysków przenośnych Samsung zdeklasował konkurencję prezentując model X5, który to jest oparty na interfejsie Thunderbolt 3 i oferuje transfery sięgające 2800 MB/s!

Nic więc dziwnego, że Samsung jest stałym gościem naszych topów najlepszych SSD M.2, najlepszych SSD 2,5 cala, czy też najlepszych dysków zewnętrznych.

Najciekawsze (wewnętrzne i zewnętrzne) dyski Samsunga

Poniżej znajdziecie propozycje nośników SSD Samsunga - zarówno modele M.2 PCIe NVMe (PCIe), SATA 2,5 cala, jak i dysków przenośnych.

Nośniki SSD M.2 NVMe

Jak sugeruje "Plus" w nazwie tej serii, jest to rozwinięcie bardzo udanych nośników 970 EVO. Są to z pewnością jedne z najlepszych SSD M.2 wykorzystujących magistralę PCI Express 3.0. Transfery modeli 970 EVO Plus sięgają do 3500 MB/s w odczycie i 3300 MB/s w zapisie, więc są to wartości jak najbardziej imponujące. Producent udziela na te urządzenia 5-letniej gwarancji (ograniczonej współczynnikiem TBW), a w sprzedaży znajdziemy modele o pojemności 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Różnią się one nie tylko pojemnością, ale i wydajnością.

Warto wspomnieć, że podczas targów CES 2020 zaprezentowano model Samsung SSD 980 PRO, a więc następcę udanego SSD 970 PRO. Konstrukcja wykorzystuje autorski kontroler oraz kości pamięci 3D MLC NAND, a deklarowane transfery dochodzą do 6500 MB/s przy odczycie i 5000 MB/s przy zapisie (pod PCIe 3.0 jest to 3500/3300 MB/s). Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Nośniki SSD SATA

W tym segmencie konkurencja jest bardzo ostra - trudno tu liczyć na jakieś nowatorskie rozwiązania, bowiem już dawno producenci SSD SATA zderzyli się z ograniczeniami przepustowości tego interfejsu. Ceny 2,5 calowych SSD ostatnio mocno spadły, więc w końcu modele nawet o bardzo dużej pojemności znalazły się w zasięgu zwykłego użytkownika. Widać to choćby po serii SSD 860 QVO, gdzie do dyspozycji mamy modele o pojemności dochodzącej do 4 TB - rzecz jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia. Osiągi SSD 860 QVO sięgają 550 MB/s w odczycie i 520 MB/s w zapisie.

Zewnętrzne dyski SSD T5

Również przenośne dyski SSD stały się coraz bardziej popularne - to wszystko dzięki wspomnianych obniżkach, co pozwala na przykład na zakup modelu Samsung Portable SSD T5 o pojemności 500 GB w cenie około 400 zł. Dostępne są również modele o pojemności 1 i 2 terabajtów.

Transfery sięgające 540 MB/s - co wypada wręcz rewelacyjne na tle klasycznych zewnętrznych dysków HDD - i funkcja szyfrowania zawartości za pomocą 256-bitowego algorytmu AES z pewnością można zaliczyć do zalet.

Zewnętrzny dysk SSD X5 Thunderbolt 3

Twój komputer dysponuje portem Thunderbolt 3 i potrzebujesz naprawdę szybko przenosić duże ilości danych? Samsung Portable SSD X5 umożliwia przesyłanie danych z szybkością 2800 MB/s, więc to prawdziwa błyskawica. Dość powiedzieć, że materiał wideo w rozdzielczości UHD 4K i wielkości 20 GB może być przesłany na X5 w około 12 sekund.

Model ten występuje w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB oraz 2 TB, a jego obudowa zapewnia odporność na wstrząsy i upadki z wysokości do 2 metrów. Nie zabrakło tu oczywiście (opcjonalnego) szyfrowania danych algorytmem AES 256-bit.

