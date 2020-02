Szukasz dobrej płyty z chipsetem Intel Z390? Zobacz polecane modele ze stajni MSI. Prezentujemy pięć ciekawych płyt głównych z różnych segmentów cenowych.

Firma MSI to jeden z największych graczy na rynku płyt głównych. Płyty tej firmy cieszą się dużą popularnością ze względu na dobrą jakość i często przystępną cenę. Oczywiście im lepiej wyposażona płyta główna tym droższa, ale w ofercie MSI znajdziemy naprawdę dużo przyzwoicie wyposażonych i wycenionych modeli ze średniej półki. Szukasz płyty dla procesorów Intela, ale jeszcze nie zdecydowałeś się na rodzaj układu logiki? Zobacz nasze zestawienie polecanych płyt głównych do procesorów Intel.

Najlepsze płyty Intel Z390 firmy MSI

TOP 5 płyt głównych MSI Z390

Płyty z chipsetem Intel Z390 to aktualnie topowe konstrukcje z segmentu mainstream przeznaczone dla procesorów Intel Coffee Lake (modele Celeron, Pentium Gold i Core serii 8xxx i 9xxx). Przypomnijmy, że tylko chipsety Intel Z390 i Intel Z370 zapewnią nam podkręcanie procesora (pod warunkiem instalacji na płycie procesora serii K) oraz pamięci RAM. W naszym zestawieniu znalazły się płyty główne z przedziału cenowego od około 600 do 1300 złotych.

MSI Z390 A-Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI MPG Z390 Gaming Plus to atrakcyjnie wyceniona płyta główna Z390. W tej cenie nie należy spodziewać się cudów, ale są tu wszystkie podstawowe funkcjonalności - możliwość podkręcania, gniazdko M.2 PCIe 3.0, USB 3.1 Gen2, a nawet podświetlenie LED. Jest tu również drugie gniazdko M.2 specjalnie dla modułów Intel Wireless-AC (CNVi). Są tu trzy wyjścia obrazu (DVI, D-Sub i DP) dla zintegrowanej grafiki, ale wśród nich zabrakło HDMI. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel Z390

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (2)

Format ATX Pokaż produkt

MSI MPG Z390 Gaming Plus









4,5/5 Ocena benchmark.pl W nieco wyższej cenie dostaniemy również model MSI MPG Z390 Gaming Plus. W tym przypadku dostajemy już 2 x TurboM.2, a do obsługi zintegrowanej grafiki porty HDMI i DVI-D. Oczywiście nie mogło zabraknąć dwóch portów USB 3.1 Gen2 na tylnym panelu, z czego jeden jest typu C. Główny slot PCIe dla karty graficznej jest wzmocniony, a gniazdka mini-jack do obsługi audio są pozłacane. W niezłej cenie dostajemy też ciekawe wzornictwo. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel Z390

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (2)

Format ATX Pokaż produkt

MSI MPG Z390 Gaming Edge AC









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI MPG Z390 Gaming Edge AC to naprawdę znakomita propozycja dla użytkowników poszukujących topowej, ale nie przesadnie wycenionej płyty głównej. Na PCB znalazło się miejsce dla trzech slotów PCIe 3.0 x16 i trzech x1, dwóch slotów Turbo M.2 oraz bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi AC. Nie zabrakło tu tez ulepszonego chłodzenia, czy też technologii AudioBoost 4 oraz innych nowinek, które szczególnie przypadną do gustu graczom. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel Z390

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (2)

Format ATX Pokaż produkt

MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon









4,7/5 Ocena benchmark.pl Przekraczamy kwotę 900 złotych, ale jakość i wyposażenie MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon usprawiedliwia tę cenę. Na wyposażeniu znajdziemy między innymi trzy sloty PCI-Express x16, dwa gniazdka M.2 (z czego jedno z radiatorem) i sześć portów SATA III. Płyta ta występuje również w nieco droższej wersji AC, czyli z Wi-Fi w standardzie. Wygląd płyty został zainspirowany kształtami sportowych supersamochodów i faktycznie robi naprawdę niezłe wrażenie. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel Z390

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 4 (0)

Format ATX Pokaż produkt

MSI MEG Z390 ACE









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli koszt płyty głównej ma dla ciebie drugorzędne znaczenie, a zależy ci na topowej konstrukcji dla entuzjastów możesz śmiało sięgnąć po MSI MEG Z390 ACE. W tej cenie dostaniesz między innymi 13 faz zasilania idealnych do podkręcania topowych modeli Core i9, bezprzewodową kartę sieciową Killer E2500, Triple Turbo M.2, możliwość podkręcenia RAM do 4500 MHz, czy możliwość wyprowadzenia na przód obudowy dwóch portów USB 3.1 Gen2 typu C. No i oczywiście niesamowity wygląd z podświetleniem Mystic Light Infinity. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel Z390

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Nie

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 4 (0)

Format ATX Pokaż produkt

MSI Z390 - którą płytę wybrać?

Dla osób które nie lubią przepłacać, ale zależy im na przyzwoitym wyposażeniu warto polecić model MSI MPG Z390 Gaming Plus. Z lepszych płyt zdecydowanie warto wyróżnić MSI MPG Z390 Gaming Edge AC - jest naprawdę znakomicie wyposażona i ma Wi-Fi w standardzie. Jej cena na tle topowych konstrukcji jest również całkiem interesująca.

