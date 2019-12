Smartfony Wygląda na to, że nawet Samsung zauroczył się składaną Motorola Razr 2019-12-20 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Samsung Galaxy Fold i nowa Motorola Razr jedne z najciekawszych składanych smartfonów, jakie do tej pory trafiły na rynek. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zdecydowanie więcej pozytywnych komentarzy zebrał drugi z wymienionych. I chyba dostrzegł to nawet Samsung.

Samsung Galaxy Fold 2 na pierwszych zdjęciach mocno zaskakuje

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, które mają prezentować nowego Galaxy Fold. Nie da się ukryć, że to co na nich widzimy zdecydowanie bardziej przypomina nową Motorola Razr niż pierwszego składanego smartfona koreańskiego producenta. Zamiast konstrukcji łączącej w sobie funkcjonalność smartfona i tabletu mamy do czynienia z konstrukcją typu clamshell ze składanym wyświetlaczem.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

Zmiana koncepcji może pozwolić na obniżenie ceny

Galaxy Fold 2 (chociaż może nie być to ostateczna nazwa) powinien pracować pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką Samsung One UI 2.0.

O specyfikacji na ten moment nie mówi się za wiele. Ciekawie brzmią jednak sugestie, że tego typu konstrukcja pozwoliłaby obniżyć cenę. A to w tym przypadku istotne, ponieważ Galaxy Fold został wyceniony na 9000 złotych. Przypomnijmy, że składana Motorola Razr będzie dostępna w Polsce jedynie w Orange. Zainteresowani zapłacą około 6800 złotych. Również bardzo drogo, ale jednak zauważalnie mniej.

Źródło: @UniverseIce

