2020-01-02

Przejście z roku 2019 na 2020 dla wielu z was mogło być ciężkie, ale prawdziwy problem miały i mają setki firm, które od rana nie są w stanie realizować płatności. Wszystkiemu winny jest drobny błąd w urządzeniu – drukarce fiskalnej marki Novitus.

Nie działają kasy fiskalne Novitus Delio. Polscy przedsiębiorcy mają problem

Kasy fiskalne Delio marki Novitus z Nowego Sącza odmówiły posłuszeństwa na początku 2020 roku. Błąd zegara doprowadził do awarii tysięcy takich urządzeń. Problem od rana mają setki firm w Polsce – sklepy (w tym Dino), kina (na czele z Multikinem), restauracje i pizzerie (między innymi DaGrasso), a także rozmaite mniejsze przedsiębiorstwa nie są w stanie prawidłowo drukować paragonów, a więc niemożliwe staje się przyjmowanie płatności w taki sposób. Z tego powodu wiele lokali jest zamkniętych.

Drobny błąd (uniemożliwiający ustawienie roku 2020) doprowadził do paraliżu wielu lokali i firm na mapie Polski. Dobra wiadomość jest taka, że da się go łatwo usunąć i producent dokonuje naprawy zupełnie za darmo. Zła – może to zrobić wyłącznie serwisant Novitus, więc konieczny jest fizyczny kontakt, co wydłuża cały proces. Ze względu na dużą liczbę serwisowanych urządzeń odbiór sprawnej drukarki fiskalnej może potrwać jednak dłużej niż kilka godzin – kilka dni, a nawet dwa tygodnie. Wielu przedsiębiorców zdecyduje się więc pewnie na zakup nowego urządzenia, ale to generuje koszty.

Awaria drukarek fiskalnych Novitus. Na czym polega problem z rokiem 2020?

Ten drobny błąd polega na tym, że niemożliwe jest ustawienie roku 2020. Jest to zaskakujące o tyle, że drukarki fiskalne Novitus Delio nie są jakimiś starymi urządzeniami, lecz wciąż produkowanym sprzętem. Błędy jednak się zdarzają, choć pewnie „poszkodowani” przedsiębiorcy, którzy dziś nie mogli otworzyć swoich lokali, nie zgodzą się z takim podsumowaniem. Jedynie niektórzy, jak Multikino, mają to szczęście, że przyjmują płatności także przez stronę internetową lub aplikację mobilną.

