Laptopy Dostałem na chwilę do ręki nowe laptopy ASUSa... właśnie je pokazują na targach CES 2020 2020-01-06 opublikowano przez Marcin Jaskólski w dniu

ASUS dorzucił do pieca - nowe modele Zephyrus, TUF Gaming oraz VivoBook to naprawdę zacne laptopy! Dodatkowo mogą być wyposażone w nowe i naprawdę mocarne procesory AMD (8c/16t) oraz procesory Intel Core 10-tej generacji!

Dobra, pozwoliłem sobie lekko zażartować. Zdjęcie otwierające sugeruje, że natychmiast rozebrałem je w drobny mak, ale... to nie do końca prawda. Mogliśmy oczywiście zobaczyć jak wyglądają od środka, ale przede wszystkim mogliśmy chwilę poobcować z nowymi, działającymi (chociaż we wczesnej wersji) laptopami Zephyrus, TUF Gaming (AMD Ryzen 4-tej generacji) i VivoBook (Intel Core 10-tej generacji). Czy nowe Zephyrusy i TUF Gaming będą na tyle dobre by znaleźć się w naszym zestawieniu polecanych laptopów gamingowych?

Nowe laptopy firmy ASUS na CES 2020

Co do tego, że ASUS robi świetne laptopy, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Nowe modele Zephyrus, TUF Gaming i VivoBook zostały jeszcze ulepszone, a wybrane modele wyposażone w takie bajery jak podświetlenie Matrix LED (na pokrywie). NIkt chyba nie będzie zdziwiony, jak napiszę, że najbardziej zainteresowało nas wnętrze, a konkretnie zastosowane podzespoły, bowiem tutaj mamy do czynienia z największymi nowościami.

Laptopy ASUSa z procesorami AMD Ryzen 4-tej generacji

O ile ulepszone VivoBooki dysponują procesorami Intel Core 10-tej generacji, to nowe modele Zephyrus i TUF Gaming będą wyposażone w procesory AMD Zen 3. W przypadku Zephyrusa był to APU Renoir charakteryzujący się - uwaga - ośmioma rdzeniami i szesnastoma wątkami. Model ten dysponował 8 MB pamięci L3 oraz zintegrowaną grafiką Radeon, o której w tej chwili nie możemy napisać więcej. Nie możemy też wam udostępnić w tej chwili żadnych testów wydajnościowych, ale pocieszcie się, że na więcej informacji nie będziecie musieli długo czekać.

ASUS Zephyrus G15 i G14

Refresh modelu G15 może się pochwalić APU AMD Renoir na pokładzie oraz zewnętrznymi kartami graficznymi do GeForce RTX 2060. Co ciekawe, za przełączanie układów graficznych (zintegrowana AMD i zewnętrzna NVIDII) odpowiada oprogramowanie NVIDIA Optimus. Nowa wersja może się pochwalić również złączem USB typu C do ładowania, opcją z ekranem 240 Hz, czy Wi-Fi 6.

Z kolei G14 to pierwszy 14-calowy laptop ze stajni ASUSA. On również będzie mógł się pochwalić nowymi procesorami AMD Ryzen 4-tej generacji oraz układami graficznymi do RTX 2060. Będzie mógł zostać wyposażony nawet w 32 GB pamięci RAM taktowanej 3200 MHz oraz dwoma SSD PCIe o pojemności 1 TB. Będziemy mogli wybrać pomiędzy ekranem 2560 x 1440 w 60 Hz, albo 1920 x 1080 w 120 Hz (IPS).

To wszystko przy grubości 17,9 milimetra oraz wadze 1,6 kilograma - robi wrażenie!

Interesująca pokrywa? Te otwory kryją w sobie... podświetlenie LED. Kolor podświetlenia będzie jeden i można je będzie personalizować wyświetlając na nim np. zegar, ale i dowolne animacje. Niestety wczesne sample produkcyjne z którymi mieliśmy do czynienia, nie były jeszcze wyposażone w tę opcję.

ASUS TUF Gaming A15 i A17

A co nowego w nowych TUFach? Oczywiście zmieniony design oraz nowe procesory AMD na pokładzie! Nie zabraknie tu również NVIDIA GeForce RTX 2060, Wi-Fi 6, panelu Full HD IPS 144 Hz, czy powiększonej pojemności baterii (do 90 Wh).

Z nowości dorzucono tu jeszcze dodatkowy port USB typu C (3.2 Gen 2 ze wsparciem DisplayPort 1.4). Wersja z większą baterią będzie pozwalała na instalację dwóch nośników SSD typu M.2, a z mniejszą baterią również dodatkowego SSD 2,5 cala.

ASUS VivoBook S13 (S333), S14 (S433), S15 (S533) i ASUS ExpertBook B94050FA

W przypadku VivoBooków mamy do czynienia z bardziej kosmetycznymi poprawkami. Jest tu na przykład podświetlony klawisz Enter, nowe kolory obudowy, czy nowe krawędzie oraz logo. Niby niewiele, ale nowe VivoBooki i tak były już naprawdę zacnymi laptopami.

Przypomnijmy, że mogą mieć na pokładzie procesory Intel Core i5 oraz i7 10-tej generacji oraz zewnętrzny układ graficzny NVIDIA GeForce MX250. Mogą być wyposażone w maksymalnie 16 GB RAM oraz SSD PCIe o pojemności do 1 TB. Mogą się również pochwalić łącznością bezprzewodową Wi-Fi 6 (ax).

Z kolei ASUS ExpertBook określany jest mianem najlżekszego 14-calowego biznesowego laptopa. Waży on bowiem tylko 880 gramów i oferuje do 22 godzin pracy na baterii. Może się również pochwalić certyfikatem Military Grade (odporność na upadki, wstrząsy, niskie i wysokie temperatury, czy zalanie).

Już wkrótce na naszych łamach znajdziecie więcej informacji na temat nowych laptopów ASUSA. Sami nie możemy się doczekać, kiedy w nasze ręce wpadnie finalna wersja Zephyrusa wyposażonego z APU Renoir z 8 rdzeniami i 16 wątkami.

