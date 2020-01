Monitory NVIDIA i Asus prezentują pierwszy monitor z odświeżaniem 360 Hz 2020-01-06 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Asus ROG Swift 360 to monitor przygotowany dla najbardziej wymagających graczy i e-sportowców. Ma wyróżniać się nie tylko designem, ale przede wszystkim parametrami technicznymi. A przynajmniej jednym z nich.

Monitory z odświeżaniem 360 Hz, najlepsze dla e-sportowców

Być może targi CES nie są kojarzone w pierwszej kolejności ze sprzętem dla graczy, ale i ten jest na nich prezentowany. Na CES 2020 firma NVIDIA zapowiedziała nową linię monitorów oznaczonych jako G-SYNC Esports. Będą one dedykowane najbardziej wymagającym graczom i e-sportowcom, którzy w największym stopniu docenić powinni częstotliwość odświeżania na poziomie aż 360 Hz.

NVIDIA zapowiada tu niezrównaną płynność obrazu i mniejsze opóźnienia. Jednocześnie chwali się porównaniami do monitorów cechujących się mniejszą częstotliwością odświeżania. Od razu wymienione zostały również gry, w których przeprowadzano testy. To Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six: Siege, Overwatch oraz Fortnite. Jak łatwo się domyślić, NVIDIA twierdzi, iż we wszystkich można poczuć znaczącą różnicę po przesiadce na monitor 360 Hz.

Pierwsza tego typu konstrukcja to model ASUS ROG Swift 360

Do prezentacji wykorzystany został model ASUS ROG Swift 360, to właśnie on jako pierwszy korzysta z omawianego rozwiązania. Został wyposażony w panel AU Optronics (nie wiemy jednak, jakiego typu) o przekątnej 24,5 cala oraz rozdzielczości Full HD. Rzecz jasna wspiera technologię G-SYNC.

Na pełną specyfikację techniczną ASUS ROG Swift 360 trzeba poczekać. Tak samo jak na informacje dotyczące dostępności oraz ceny monitora. Na załączonych materiałach widać, że będzie on cechował się agresywnym, gamingowym designem, co nie jest zresztą zaskoczeniem.

Czy Waszym zdaniem monitor z odświeżaniem 360 Hz jest tym, czego graczom potrzeba? Jeśli gracie, jak wypadają w tym elemencie specyfikacji Wasze monitory?

Źródło: nvidia, rog.asus

