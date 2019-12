Obudowy NZXT H510 w wersji Alliance i Horde - gratka dla fanów World of Warcraft 2019-12-18 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Nowe obudowy powinny zwrócić uwagę fanów World of Warcraft. W naszym kraju pojawią się dopiero na początku przyszłego roku - zainteresowani muszą przygotować się na dopłatę.

Mamy wśród naszych czytelników fanów gry World of Warcraft? Firma NZXT postanowiła zrobić im mały prezent i przygotowała limitowane edycje obudowy H510 - jednego z najciekawszych modeli dla graczy.

NZXT H510 dla fanów World of Warcraft

Mowa o obudowach NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde, które nawiązują do Przymierza i Hordy – frakcji rywalizujących w grze World of Warcraft. Klienci mogą więc wybrać model ze stylistyką nawiązującą do grupy, za którą się opowiadają w wirtualnym świecie.

Obudowy wyróżniają się przeszkloną konstrukcją z przodu i z boku. Na frontowym panelu limitowanych modeli znalazło się miejsce na podświetlane logo wybranej frakcji. Dzięki obecności kontrolera NZXT Smart Device V2, ustawienia iluminacji i wentylatorów można kontrolować z poziomu darmowej aplikacji NZXT CAM.

Szkielet pozostał niezmieniony względem standardowej wersji. Konstrukcja pozwala więc zamontować wydajną konfigurację na bazie płyty głównej ATX i długich kart graficznych (producent przewidział tutaj możliwość pionowego montażu GPU).

Standardowe wyposażenie obejmuje dwa wentylatory o średnicy 120 mm (po jednym z przodu i z tyłu), a w razie potrzeby można też zamontować chłodzenia AiO z chłodnicą o długości do 280 mm. Wszystkie wloty powietrza zabezpieczono filtrami przeciwkurzowymi.

NZXT H510 Alliance i Horde - znamy szczegóły odnośnie dostępności

typ: Midi Tower

panel I/O: audio, USB 3.0, USB 3.1 typ C

obsługiwane płyty główne: mini-ITX, mATX, ATX

zatoki wewnętrzne: 3x 2,5 cala, 3x 3,5 cala

miejsca dla kart rozszerzeń: 7x 381/325 mm

miejsca na wentylatory: przód: 2x 120 lub 140 mm góra: 1x 120 lub 140 mm tył: 1x 120 mm

zainstalowane wentylatory: przód: 1x NZXT Aer F120 tył: 1x NZXT Aer F120

dodatkowe: panele z hartowanego szkła, filtry powietrza, kontroler NZXT Smart Device V2

wymiary: 210 x 460 x 428 mm

waga: 6,6 kg

Obudowy NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde są dostępne w limitowanej ilości - producent wprowadzi do sprzedaży tylko po 1000 sztuk każdej z wersji. Nowe modele w Polsce pojawią w styczniu i będą kosztować około 850 złotych. Dla porównania, standardowa wersja H510 kosztuje około 350 złotych, a przeszklona H510 Elite około 650 złotych. Myślicie, że wyższa cena nie zrazi fanów WoW-a?

Źródło: NZXT

Warto również zobaczyć: