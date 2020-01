Gadżety Panasonic stworzył pierwsze kompaktowe okulary wirtualnej rzeczywistości obsługujące HDR 2020-01-10 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

Panasonic opracował pierwsze na świecie, kompaktowe okulary wirtualnej rzeczywistości, obsługujące technologię obrazu HDR. Są bardzo wygodne i dopasowane, dzięki czemu ma się wrażenie noszenia zwykłych okularów.

Technologia wirtualnej rzeczywistości wciąż zmaga się z wieloma kłopotami, uniemożliwiającymi szybki rozwój tej dziedziny. Wysokie koszty produkcji, ograniczone pole widzenia czy niewygodne sterowanie ruchem to tylko część problemów wielu producentów. Nie ma również wielkiego postępu jeśli chodzi o komfort noszenia i sam wygląd okularów, które ciągle są dość niewygodne.

Okulary VR od Panasonic

Panasonic stworzył kompaktowe i lekkie okulary VR, które oferują wysokiej jakości obraz i optymalny dźwięk. Producent obiecuje, że zapewniają pozbawione zniekształceń realistyczne wrażenia, dając jednocześnie komfort noszenia.

W środku umieszczono panel micro OLED, opracowany we współpracy z firmą Kopin Corporation2, która jest wiodącym producentem wyświetlaczy do okularów wirtualnej rzeczywistości. Okulary wyposażono w technologie audiowizualne od Panasonic, technologie akustyczne od Technics oraz technologie optyczne stosowane w aparatach cyfrowych Lumix. Dźwięk jest odtwarzany w szerokim zakresie, od tonów niskich do bardzo wysokich.

Przyszłość rzeczywistości wirtualnej

Kiedy sieć 5G stanie się standardem (co może nastąpić całkiem niedługo), będziemy oczekiwać szeregu nowych usług dla okularów wirtualnej rzeczywistości. Oglądanie sportu i filmów, mnóstwo różnorodnych gier, specjalistyczne programy czy wirtualne podróże będą zapewne codziennością. Panasonic planuje zatem rozwój okularów, aby mogły współpracować najnowszymi technologiami i różnymi aplikacjami.

Projekt od Panasonic może też znacznie podnieść komfort noszenia okularów wirtualnej rzeczywistości przez użytkowników. Niewielka waga to wygodne noszenie urządzenia bez konieczności używania paska na głowę, który znany jest z innych modeli. Te okulary z pewnością wyglądają lepiej niż większość sprzętu VR.

Wygodne okulary to na pewno nie jest rozwiązanie wszystkich kłopotów, z jakimi zmaga się obecna technologia VR. Jednak projekt od Panasonic może być pierwszym krokiem do pokonania problemu komfortu i formy, wciąż uniemożliwiających masowe zastosowanie technologii opartej na wirtualnej rzeczywistości.

Panasonic prezentuje swoje okulary jako produkt referencyjny, podczas targów CES 2020.

Źródło: Panasonic, ArsTechnica, Engadget

