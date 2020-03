Przenieś się do cudownego świata i spróbuj swoich sił w roli boga. Paper Beast jest już dostępne w sprzedaży i jak na razie zbiera wyśmienite oceny.

Paper Beast to najnowsza produkcja Erica Chahiego – człowieka, który dał nam niezwykłe Another World i From Dust. Sam autor nazywa ją „poetycką podróżą w wirtualnym świecie”, a także w wirtualnej rzeczywistości – jest to bowiem kolejna świetna gra na PlayStation VR. Możemy napisać „świetna”, bo jesteśmy już po premierze, a recenzenci nie szczędzą pochwał…

Zobacz najnowszy zwiastun Paper Beast na premierę gry:

Dlaczego recenzenci zachwycają się grą Paper Beast?

„Paper Beast jest grą, w którą każdy posiadacz PlayStation VR powinien zagrać, bo jest to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju” – możemy przeczytać w recenzji Daily Star. Serwis przyznał tej produkcji maksymalną notę (10/10), chwaląc każdy jej aspekt: od wspaniałego ekosystemu, po mechanikę zabawy.

W Paper Beast bowiem trafiamy do magicznego świata, zamieszkiwanego przez papierowe zwierzęta. Naszym zadaniem jest kształtowanie ich relacji z roślinami, rzeźbienie terenu, kontrolowanie pogody i szeroko rozumiana kreacja. Wszystko to robimy, rozwiązując zagadki i starając się zrozumieć, jakimi regułami rządzi się ta kraina.

„Chociaż łamigłówki wydają się czasem abstrakcyjne, nagrody za ich rozwiązanie są świetne” – czytamy w serwisie PlayStation Universe (9,5/10). – „To oszałamiająca opowieść science fiction, zanurzająca gracza w wyjątkowym, wizjonerskim świecie”. Zachwycony nią był też redaktor The Digital Fix (9/10), który stwierdził, że to coś, czego się nie spodziewał i coś, czego jeszcze nie widział.

Recenzja Paper Beast? Wyłącznie pozytywna

Nie wszyscy ocenili Paper Beast aż tak pozytywnie, ale żadna redakcja nie zdecydowała się też na wystawienie noty niższej niż 7/10 (dominują zaś ósemki). Co niektórym recenzentom nie przypadło do gustu? Zdarza się narzekanie na część łamigłówek, na powtarzalność i na precyzję sterowania. Najważniejsze jednak, że wszyscy i tak przyznają potem, że ogólny zamysł, grywalność, oryginalność i atmosfera wynagradzają te minusy. I robią to z nawiązką!

Źródło: Pixel Reef, Metacritic

