Telewizory Pierwsze zdjęcia bezramkowych telewizorów Samsung 8K QLED 2019-12-31 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

Samsung ma pokazać swój bezramkowy telewizor „Zero Bezel” na targach Consumer Electronics Show 2020. Tymczasem do sieci wyciekły jego pierwsze zdjęcia.

Samsung Zero Bezel TV

Można już wyciągnąć pierwsze wnioski na temat nowej oferty telewizorów Samsunga.

Na rynku są dostępne modele telewizorów sprzedawane jako bezramkowe, jednak w praktyce mają mało widoczne obramowanie. Pojawiły się plotki, że Samsung jako pierwszy osiągnął cel i wypuści prawdziwie bezramkowy model.

Przyglądając się zdjęciom można jednak zauważyć, że telewizor ma cienką czarną ramkę na dole. W przypadku tego rodzaju zdjęć produktowych niczego nie można być pewnym, bo nigdy nie są do końca realistyczne.

Masowa produkcja nowego modelu telewizora 8K od Samsunga ma rozpocząć się w lutym 2020 roku. Cena wciąż pozostaje nieznana, jednak to zdecydowanie model należący do rodziny premium. Wielkość będzie ograniczona do ekranów 65-calowych lub większych, zatem to oferta bardziej dla osób z zasobnym portfelem i większą ilością miejsca. Model bez ramek ucieszy miłośników estetyki, a przy okazji robi olśniewające wrażenie.

Wiemy już czego ogólnie można się spodziewać. Czas zweryfikuje, czy zdjęcia które wyciekły są prawdziwe i faktycznie taki model zostanie zaprezentowany oficjalnie. Wszystko okaże się dopiero na targach CES 2020, gdzie będzie można znacznie lepiej przyjrzeć się wszystkim nowościom.

Źródło: 4kfilme

Warto zobaczyć również: