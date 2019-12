Komputery Plotki mówią, iż w 2020 roku Apple zaprezentuje komputer dla graczy. Jeśli tak, to jednego można być pewnym 2019-12-30 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Apple ma w swojej ofercie sporo różnego rodzaju sprzętu. Próżno szukać jednak propozycji, które producent określałbym mianem gamingowych. Być może już wkrótce się to zmieni.

Komputer dla graczy od Apple byłby oczywiście bardzo drogi

Już na wstępie wypada zaznaczyć, że plotki zataczające w sieci coraz szersze kręgi nie są zbyt szczegółowe. Pochodzą z Tajwanu i mówią jedynie tyle, iż w 2020 roku Apple zaprezentuje komputer dla graczy. Jego cena miałaby oscylować w granicach 5000 dolarów. Szok? Raczej nie, wystarczy spojrzeć na ceny iMac Pro, które startują z jeszcze wyższego poziomu.

Apple nie przygotowuje sprzętu z niższej półki (bardzo rzadko ze średniej) i nikt nie powinien spodziewać się, że zmieni politykę w przypadku rzekomego zainteresowania się sprzętem gamingowym. Zwłaszcza, że ten jest drogi również z innymi logo.

Problem w tym, że poza ceną nie mówi się o nim nic więcej

Niestety te same źródła nie są w stanie określić, z jakiego rodzaju urządzeniem mielibyśmy tu do czynienia. Opcji nie ma wiele, najpewniej byłby to laptop lub komputer all-in-one ze sporym ekranem. Apple MacBook Gaming Edition? Słyszycie, jak prestiżowo to brzmi?

Dobrym miejscem do oficjalnej zapowiedzi byłaby kolejna konferencja WWDC, która odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

Apple puściło w tym roku oczko w stronę graczy prezentując usługę Apple Arcade. Nie byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby poszło krok dalej. Na sprzęcie określanym mianem gamingowego można zarabiać, a Apple lubi i potrafi to robić. Sytuacja wydaje się zatem rozwojowa i z pewnością będziemy monitorować temat.

