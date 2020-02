Galaxy Z Flip zostanie oficjalnie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu. Doniesień na jego temat nie brakuje jednak od dłuższego czasu i nic dziwnego, że pojawiają się także na ostatniej prostej przed premierą. I wyręczają producenta w ujawnianiu niemal wszystkich informacji.

Galaxy Z Flip pokazany w pełnej krasie

Kilka dni temu pisaliśmy o bardzo krótkim materiale wideo, na którym można było zobaczyć to, w jaki sposób składa się Galaxy Z Flip. To konstrukcja odbiegająca od Galaxy Fold, a zdecydowanie bliżej spokrewniona z nową Motorola Razr, która właśnie zadebiutowała na polskim rynku. Tym razem w sieci wylądował zdecydowanie obszerniejszy materiał, który skupia się już nie na konstrukcji, ale na interfejsie systemu i działaniu Galaxy Z Flip.

W największym stopniu uwagę zwraca fakt, iż smartfon może być włączony nie tylko w momencie, gdy ekran jest rozłożony do końca. Dalej mamy już do czynienia z widokami, które fanom rozwiązań koreańskiego producenta powinny być dobrze znane. Trudno określać interfejs Galaxy Z Flip mianem zaskakującego.

Potwierdzono też część specyfikacji Galaxy Z Flip

Powyższy materiał to także potwierdzenie niektórych elementów specyfikacji smartfona. Tak jak sugerowały wcześniejsze doniesienia, będzie to propozycja topowa, z bardzo wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 855 (chociaż niektóre źródła twierdzą, że ostatecznie padnie na Qualcomm Snapdragon 855 Plus), 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Ekran o przekątnej 6.67 cala i rozdzielczości 2636 x 1080 pikseli nakazuje oczekiwać, że będzie to konstrukcja nieco większa niż przywoływana Motorola Razr, w której ekran mierzy 6,2 cala.

Przypomnijmy, że oficjalna premiera Galaxy Z Flip odbędzie się już 11 lutego.

