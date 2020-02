Czy najstarszy polski portal internetowy przymierza się do zakupu swojego dużego konkurenta? W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby Wirtualna Polska była zainteresowana Interią. Faktem jest, że ta ostatnia jest do wzięcia.

Od lat o tytuł najpopularniejszego portalu wielotematycznego w polskim Internecie walczą Onet i WP. Wygląda na to, że ten drugi chce skończyć tę zabawę i stać się niekwestionowanym liderem. W osiągnięciu tego celu pomóc ma mu przejęcie giganta zajmującego w tym rankingu trzecie miejsce – to, naturalnie, Interia.

Czy Wirtualna Polska chce przejąć Interię?

O tym, że Wirtualna Polska chce przejąć Interię (należącą obecnie do Grupy Bauer Media Polska), poinformował serwis Wirtualnemedia. Zakup obejmować ma nie tylko główny portal, ale też wszystkie jego usługi (w tym popularną skrzynkę pocztową) oraz „serwisy partnerskie” (do których należą między innymi PCFormat i Pomponik).

W ten sposób mógłby powstać megaportal, a właściwie WP mogłoby się przerodzić w taki twór. Pod skrzydłami Wirtualnej Polski mogłyby działać niektóre spośród najpopularniejszych serwisów internetowych w naszym kraju (choć niewykluczone, że część z nich przestałaby istnieć, bo niepotrzebnie robiłyby sobie konkurencję).

Jeśli informacje podawane przez Wirtualnemedia są prawdziwe, to Wirtualna Polska jest gotowa wydać na Interię kilkaset milionów złotych – zaciągnęła już nawet kredyt na ten cel.

Jeden megaportal czy trzy portale grające do tej samej bramki?

Gdyby doszło do fuzji, Wirtualna Polska stałaby się absolutnym gigantem w polskim Internecie i mogłaby pochwalić się największymi zasięgami niemal w każdej kategorii tematycznej. Z drugiej jednak może nie dojść do fuzji portali, a jedynie firm, ale pozostaje pytanie o sens posiadania w swoim katalogu trzech wielotematycznych portali. Jak to trzech? Ano…

Warto przypomnieć, że w 2013 roku portal WP został kupiony przez Grupę o2, ale holding powstały z połączenia tych dwóch marek przyjął (bardziej rozpoznawalną i lepiej kojarząca się) nazwę Wirtualna Polska. Mimo to obydwa portale istnieją wciąż pod swoimi nazwami.

Źródło: Wirtualnemedia, informacja własna

