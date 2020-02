LG ma się dobrze, ale z pewnością nie dzięki efektom pracy działu mobilnego, który od pewnego czasu nie przynosi większych zysków. Mimo tego idzie w obranym ostatnio kierunku, bo zaprezentowany właśnie LG V60 ThinQ 5G to kontynuacja wcześniejszych pomysłów.

LG V60 ThinQ 5G to najnowszy flagowy smartfon LG

Stylistyka LG V60 ThinQ 5G nie odbiega od wcześniejszych modeli tego producenta. Front to 6,8-calowy wyświetlacz OLED Full HD+, niestety (dla wielu) z notchem. Obudowa stanowi natomiast połączenie metalu i szkła. Co ważne, konstrukcja została wzmocniona zgodnie z założeniami normy IP68.

Co skrywa wnętrze? Przede wszystkim ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB RAM i do 256 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej. Oznacza to, że LG V60 ThinQ 5G dołącza do ścisłego grona najwydajniejszych smartfonów. Topowym konstrukcjom nie będzie ustępował również w kilku innych kwestiach. Jest gotowy na obsługę sieci 5G, ma Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 802.11ax, a jednocześnie to pierwszy model z logo LG, który nagrywa filmy 8K (a zatem podobnie jak serie Galaxy S20 i Xiaomi Mi 10).

Główny aparat ma tutaj konfigurację składającą się z trzech obiektywów - standardowego 78˚, szerokokątnego 117˚ oraz Z Camera (nadajnik/odbiornik ToF). Nie jest to imponujący zestaw biorąc pod uwagę bezpośrednich konkurentów, ale znów z ostateczną oceną wypada poczekać do testów, ponieważ ich efekty niekiedy nijak mają się do tego co „na papierze”.

Funkcjonalność rozbuduje LG Dual Screen

Zaskoczeniem nie jest fakt, iż ponownie spotykamy się z LG Dual Screen. To pokrowiec, który znacząco rozbudowuje funkcjonalność smartfona. Szerzej pisaliśmy zresztą o tym na przykładzie LG G8X ThinQ Dual Screen. To rozwiązanie, które w domyśle ma ułatwiać pracę wielozadaniową i zwiększać satysfakcję z gier oraz multimediów.

Mamy tu do czynienia z dodatkowym ekranem P-OLED (o identycznych parametrach jak w samym smartfonie), a także zewnętrznym, monochromatyczny wyświetlaczem 2,1 cala. Zastosowane zawiasy o kącie obrotu 360 pozwalają na dowolne obracanie dodatkowym ekranem.

Specyfikacja LG V60 ThinQ 5G w szczegółach

Android 10

6.8-calowy ekran P-OLED, 20,5:9 FHD+ (2460 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 64 Mpix, f/1.8, 78˚ + 13 Mpix, f/1.9, 117˚ + ToF 3D

kamera przednia 10 Mpix f/1.9

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz + 5GHz), NFC

czytnik linii papilarnych

32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad, głośniki stereo, procesor dźwięku LG 3D Sound Engine

wodoodporność IP68, MIL-STD 810G

bateria 5000 mAh, szybkie ładowanie Quick Charge 4+

wymiary 169,3 x 77,6 x 8,9 mm

Spora bateria i rozbudowane zaplecze audio

Jak widać, producent zadbał o sporą baterię 5000 mAh wspierającą szybkie ładowanie Quick Charge 4+. W oficjalnym komunikacie brakuje wzmianki o opcji bezprzewodowego ładowania, ale zachodnie redakcje mające już kontakt ze smartfonem sugerują, iż nie zabrakło tej opcji.

Mocniej akcentowane jest jednak zaplecze audio, na które LG kładzie nacisk już od kilku lat. Poza głośnikami stereo zastosowano tu 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi Quad, procesor dźwięku LG 3D Sound Engine oraz cztery mikrofony i funkcję Voice Bokeh. Ta ostatnia ma wyodrębniać głosy użytkowników z odgłosów tła zapewniając znacznie lepsze nagrania. Niektórych ucieszyć powinna też obecność klasycznego złącza słuchawkowego.

Czy LG V60 ThinQ 5G będzie dostępny w Polsce?

Jak pierwsze wrażenia? Jeśli pozytywne, to powinna ucieszyć Was informacja, że LG V60 ThinQ 5G pojawi się również w Polsce. Będzie oferowany w dwóch kolorach - niebieskim oraz białym.

Niestety to jedyne szczegóły, jakie w tym temacie ujawnił dziś producent. Nie znamy terminu rynkowego debiutu smartfona oraz jego ceny.

