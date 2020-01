Podczas oficjalnej zapowiedzi Xbox Series X producent ujawnił kształt obudowy, który jak się okazało nie został dobrany przypadkowo. Jednocześnie odsłonięte zostały jednak tylko dwie boczne ścianki, co nie dało pełnego obrazu urządzenia. Tym bardziej, że rendery na niedawnej konferencji AMD okazały się nieprawdziwe. Teraz jednak do sieci trafiły zdjęcia, które zdają się rozwiewać wątpliwości.

Mowa o zdjęciach prezentujących prototyp Xbox Series X. Są one o tyle cenne, że omawiają je również zaufane źródła. Taki wygląd prototypu konsoli potwierdził między innymi Brad Sams z portalu Thurrott. Nie sposób nie dostrzec, iż całość jest mocno zbliżona do finalnego projektu.

Xbox Series X prototype hardware has leaked, revealing the rear ports. Microsoft is ditching the HDMI in from the Xbox One days https://t.co/SbUTUDScUy pic.twitter.com/1T0XbbqBTp