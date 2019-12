Karty graficzne Radeon RX 5500 XT - przegląd niereferentów. Jakie modele są dostępne w sprzedaży? 2019-12-18 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Planujecie zakup karty graficznej Radeon RX 5500 XT? Przygotowaliśmy zestawienie niereferencyjnych modeli, które pojawiły się na rynku. Jest w czym wybierać!

Jesteśmy po premierze kolejnej karty graficznej AMD Navi – po wydajnych modelach Radeon RX 5700 XT i Radeon RX 5700, na rynku zadebiutował „średniak” - Radeon RX 5500 XT. Tym razem producenci nas nie zawiedli i od razu przygotowali autorskie konstrukcje.

Co oferuje karta graficzna Radeon RX 5500 XT?

Specyfikacja karty jest nam doskonale znana. RX 5500 XT bazuje na układzie graficznym Navi 14 z 22 blokami obliczeniowymi, co przekłada się na 1408 procesorów strumieniowych, 88 jednostek teksturujących i 32 jednostki rasteryzujące. Oprócz tego przewidziano 4 lub 8 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Konstrukcja cechuje się niewielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną (współczynnik TDP oszacowano na 130 W), ale wymaga podłączenia 8-pinowego zasilania.

Model Radeon RX 580 Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5700 Generacja Polaris / 14 nm Navi / 7 nm Navi / 7 nm Układ graficzny Polaris 20 Navi 14 Navi 10 Procesory strumieniowe 2304 1408 2304 Jednostki teksturujące 144 88 144 Jednostki rasteryzujące 32 32 64 Taktowanie rdzenia (Base/Game/Boost) 1257/????/1340 MHz 1607/1717/1845 MHz 1465/1625/1725 MHz Moc obliczeniowa 6,18 TFLOPS 5,20 TFLOPS 7,95 TFLOPS Pamięć wideo 4 / 8 GB GDDR5 256-bit 4 / 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 8000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 256 GB/s 224 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 185 W (8 pin) 130 W (8 pin) 180 W (6+8 pin) Cena $229 (8GB) $169 (4GB)

$199 (8GB) $349

Wydajność? Radeon RX 5500 XT reprezentuje średni segment wydajnościowy i sprawdzi się w komputerach do grania w roździelczości Full HD - docelowo powinien plasować się między konkurencyjnymi modelami GeForce GTX 1650 SUPER i GeForce GTX 1660. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy do naszej premierowej recenzji, gdzie porównaliśmy nowe karty w tytułach korzystających z DirectX 11, DirectX 12 i Vulkan API.

Radeon RX 5500 XT w sprzedaży – jakie modele przygotowali producenci?

Radeon RX 5500 XT to konstrukcja przeznaczona na rynek detaliczny (w odróżnieniu od modelu Radeon RX 5500, który jest dostępny w gotowych zestawach komputerowych). Tym razem producenci nas nie zawiedli i od razu przygotowali swoje autorskie konstrukcje.

Większość wersji wykorzystuje chłodzenie z dwoma wentylatorami, ale znajdą się też wyjątki – Gigabyte pokazał model z trzema wentylatorami, a PowerColor tylko z jednym (de facto mamy do czynienia z referencyjną konstrukcją). Co ważne, większość kart pracuje z fabrycznie podniesionymi zegarami – najbardziej wyróżnia się tutaj model Sapphire Nitro+, gdzie zegar Game Clock podniesiono do 1737 MHz, a częstotliwość pamięci do 14 400 MHz.

Ile kosztuje Radeon RX 5500 XT? Najtańsze wersje z 4 GB pamięci VRAM kosztują 849 – 899 złotych, natomiast za wersje z 8 GB pamięci trzeba wydać już 1000 – 1200 złotych. Poniżej znajdziecie zestawienie dostępnych modeli.

ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger 4G OC







Ocena benchmark.pl Podstawowa wersja karty od firmy ASRock z lekko podniesionymi zegarami. Producent zastosował chłodzenie z dwoma wentylatorami, które wystaje poza obrys płytki drukowanej (jest też płytka backplate). Do dyspozycji oddano cztery wyjścia wideo: HDMI 2.0b i 3x DisplayPort, a dodatkowe zasilanie doprowadza wtyczka 8-pin. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger 8G OC







Ocena benchmark.pl Ta sama konstrukcja, ale w wersji z 8 GB pamięci wideo. Do chłodzenia akceleratora wykorzystano autorski cooler z dwoma wentylatorami i płytką backplate. Dostępne złącza bez zmian - HDMI, 3x DP i 8-pinowe zasilanie. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

ASRock Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC







Ocena benchmark.pl Topowa propozycja od firmy ASRock. Model Phantom Gaming D też pracuje z podniesionymi zegarami, ale w ofercie producenta jest dostępna tylko wersja z 8 GB pamięci wideo. O odpowiednie temperatury dba autorskie chłodzenie, które prezentuje się dużo ciekawiej od wersji Challenger. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

ASUS Dual Radeon RX 5500 XT EVO OC 8G







Ocena benchmark.pl ASUS Dual EVO OC to karta, którą mieliśmy okazję przetestować. Producent zdecydował się na lekkie podkręcenie rdzenia, a na pokładzie znalazło się 8 GB pamięci GDDR6. Uwagę zwraca autorskie chłodzenie z dwoma wentylatorami. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Zobacz recenzję Pokaż produkt

ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT OC 8G







Ocena benchmark.pl ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT OC 8G to jedna z najlepszych i najdroższych wersji Radeona RX 5500 XT. Konstrukcja wykorzystuje spore chłodzenie z półpasywnym trybem pracy (0dB Technology). Nie bez znaczenia są też mocno podniesione zegary. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1865 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4G







Ocena benchmark.pl Jedna z najtańszych wersji dostępnych na rynku. Model Gigabyte OC został lekko podkręcony. Karta wykorzystuje autorskie chłodzenie WindForce 2X z półpasywnym trybem pracy, a na rewersie znalazła się płytka backplate. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie OpenGL 4.5, Mantle, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 8G







Ocena benchmark.pl Ta sama wersja, ale z 8 GB pamięci wideo (to jeden z tańszych modeli w tej klasie). Producent zastosował półpasywne chłodzenie z płytką backplate. Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podniesione zegary. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC 4G







Ocena benchmark.pl Model Gigabyte Radeon RX 5500 XT z większym chłodzeniem WindForce 3X - konstrukcja obejmuje trzy wentylatory (rzecz jasna z półpasywnym trybem pracy). Producent zdecydował się na mocniejsze podniesienie zegarów. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8G







Ocena benchmark.pl Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC w wersji z 8 GB pamięci wideo. Możemy liczyć na mocno podniesione taktowania i rozbudowane chłodzenie. Cena nie należy do specjalnie wygórowanych. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

MSI Radeon RX 5500 XT MECH OC 4G







Ocena benchmark.pl MSI MECH OC powinien zaliczać się do jednych z tańszych propozycji (jeszcze nie znamy jego ceny). Karta została wyposażona w nieduże chłodzenie z dwoma wentylatorami. Dodatkowym atutem są lekko podniesione zegary. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

MSI Radeon RX 5500 XT MECH OC 8G







Ocena benchmark.pl Model MSI MECH OC w wersji z 8 GB pamięci VRAM. Producent zastosował autorskie chłodzenie z dwoma wentylatorami, a na odwrocie znalazła się płytka backplate. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X 4G







Ocena benchmark.pl MSI Gaming X to propozycja dla bardziej wymagających klientów. Karta została wyposażona w autorski cooler Twin Frozr 7 - zapewnia on dobrą wydajność, cichą pracę (półpasywny tryb pracy wentylatorów), a przy tym ciekawie wygląda. Model Gaming X pracuje z mocniej podniesionymi zegarami. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X 8G







Ocena benchmark.pl MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X, ale z 8 GB pamieci VRAM. Producent zastosował efektowne chłodzenie Twin Frozr 7, które oferuje półpasywny tryb pracy Zero Frozr. Rzecz jasna karta pracuje z podniesionymi taktowaniami. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

PowerColor Radeon RX 5500 XT







Ocena benchmark.pl PowerColor wprowadził do oferty model bazujący na referencyjnej konstrukcji - zastosowano tutaj nieduże chłodzenie z pojedynczym wentylatorem. Karta pracuje z fabrycznymi taktowaniami. DO dyspozycji oddano trzy wyjścia wideo: DVI-D, HDMI i DP. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

PowerColor Radeon RX 5500 XT Red Dragon







Ocena benchmark.pl Ulepszony model Red Dragon, który kusi autorskim chłodzeniem - producent zastosował dwa wentylatory (z półpasywnym trybem pracy). Dodatkowym atutem są lekko podniesione zegary Base i Game Clock. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v. 3.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse 4G







Ocena benchmark.pl Model Sapphire Pulse 4G też sprawdziliśmy w naszym teście - karta wykorzystuje chłodzenie z dwoma wentylatorami, które zapewnia niskie temperatury i cechuje się dobrą kulturą pracy. Taktowania pozostały na standardowym poziomie. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse 8G







Ocena benchmark.pl Ten sam model, ale w konfiguracji z 8 GB pamięci VRAM. Taktowania pozostały na niezmienionym poziomie. Producent zastosował autorskie chłodzenie z dwoma wentylatorami (na rewersie laminatu znalazła się płytka usztywniająca konstrukcję). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Sapphire Radeon RX 5500 XT Nitro+ 8G







Ocena benchmark.pl Jedna z najlepszych wersji Radeona RX 5500 XT. Model Sapphire Nitro+ pracuje z podniesionymi zegarami (nie tylko rdzenia, ale też pamięci, a ponadto został wyposażony w efektowne chłodzenie Dual-X. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14400 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Źródło: AMD, ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire

