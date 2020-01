Chociaż wielu recenzentów i krytyków (a także mianujących się takimi określeniami) wystawia najnowszej produkcji Władysława Pasikowskiego kiepskie oceny, już teraz widać, że odniesie ona komercyjny sukces.

Psy 3. W imię zasad to najbardziej udana premiera spośród produkcji Władysława Pasikowskiego

Premiera filmu „Psy 3. W imię zasad” miała miejsce w miniony piątek, 17 stycznia. Pojawiły się już pierwsze dane mówiące o tym, jak duże zainteresowanie wzbudziła. I okazuje się, że duże to tutaj jak najbardziej trafne określenie.

Przez pierwsze trzy dni na „Psy 3. W imię zasad” do kin wybrało się 386 945 widzów. To więcej niż w przypadku pierwszej części serii przez cały czas jej wyświetlania na wielkim ekranie. Było to jednak wiele lat temu i trudno wyciągać z tego porównania głębsze wnioski. Zdecydowanie ważniejsza wydaje się wzmianka, iż „Psy 3. W imię zasad” to najbardziej udana premiera spośród produkcji wyreżyserowanych przez Władysława Pasikowskiego. Udało się dość znacząco przebić premierowy weekend filmu „Pitbull. Ostatni pies” (312 000 widzów). Jednocześnie „Psy 3. W imię zasad” to najlepsza pod względem zainteresowania kinowa premiera tego roku w Polsce.

Najwidoczniej każdy chce ocenić Psy 3. W imię zasad wedle swoich kryteriów

Trzeba pamiętać, że nie każdy oceniający film jest recenzentem czy krytykiem, nawet jeśli w dobie Internetu udostępnia swoje przemyślenia szerszej publiczności. Trudno było oczekiwać, że „Psy 3. W imię zasad” będą przełomem takim, jakim była pierwsza część serii. Trudno też twierdzić, że jest to film rewelacyjny. Nie jest jednak tak beznadziejny, jak niektórzy go malują, być może chcąc być na siłę kontrowersyjnym. Oceny na poziomie 3,5/5 wydają się już bardziej uczciwe. Widać zresztą duży rozrzut pomiędzy recenzentami i widzami, którzy okazują się zdecydowanie bardziej hojni w ocenach.

