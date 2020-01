Wprawdzie finał serialu Gra o tron już na za nami, ale HBO nie zamierza porzucać jednego ze swoich największych hitów. A przynajmniej wykreowanego na jego potrzeby świata.

House of the Dragon ze wstępną datą premiery

W wywiadzie dla portalu Variety, Casey Bloys z HBO zdradził, iż premiera House of the Dragon, o którym usłyszeliśmy po raz pierwszy w październiku zeszłego roku, planowana jest na 2022 rok. Nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez HBO, ale Casey Bloys zajmujący stanowisko dyrektora programowego wydaje się wiarygodnym źródłem informacji.

Jednocześnie jest za wcześnie, aby mówić o tym, kiedy dokładnie fani będą mogli zasiąść przed spin-offem tak popularnej Gry o tron. Póki co muszą wystarczyć wzmianki mówiące o 2022 roku. Warto też pamiętać, iż nie jest to pierwszy serial mający rozgrywać się w świecie Gry o tron, o którym słyszymy. Wcześniej zapowiadany Bloodmoon został jednak anulowany.

Co wiemy o House of the Dragon?

Akcja House of the Dragon ma nawiązywać do książki „Ogień i krew” George'a R. R. Martina, który pomaga Ryanowi Condalowi w tworzeniu scenariusza. Będzie rozgrywać się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o tron, a pierwszoplanowe role odgrywać mają przedstawiciele rodu Targaryenów.

Pierwszy sezon House of the Dragon powinien składać się z dziesięciu odcinków.

