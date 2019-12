Mobile Świąteczne pudełko Huawei pełne gadżetów - może być Twoje gdy zgadniesz co w nim jest 2019-12-20 opublikowano przez Karol Żebruń w dniu

Rozpakowywanie prezentów jest równie przyjemne co zgadywanie co znajduje się w świątecznej paczce. Huawei podkręca napięcie prosząc nas o rozszyfrowanie zawartości jego prezentu. Po co? Byśmy mogli go dostać.

Rozpakowywanie prezentów jest równie przyjemne co zgadywanie co znajduje się w świątecznej paczce. Huawei podkręca napięcie prosząc nas o rozszyfrowanie zawartości jego prezentu. Po co? Byśmy mogli go dostać.

Świąteczne pudełko Huawei to zestaw produktów tej marki o łącznej wartości ponad 5000 złotych. Jeśli jestem użytkownikiem smartfona Huawei i masz Huawei ID (możesz je założyć poprzez smartfon) to już połowa sukcesu za Tobą. Jeśli nie masz Huawei ID, a nawet nie masz smartfona tej marki, to i tak możesz je założyć na stronie społeczności Huawei.

Huawei podpowiada co znalazło się w Świątecznym pudełku

Dzięki Huawei ID będzie możliwe umieszczenie komentarzu na forum produktowym, w końcu i tak trzeba się jakoś zidentyfikować. Tam należy wpisać zgodnie z zamieszczoną w przypiętym poście, listę pięciu produktów, które znajdują się w pudełku.

Codziennie Huawei podpowiada cóż to mogło się tam znaleźć. Podpowiedzi dotyczą kolejnych produktów, dziś to już trzecia podpowiedź. Będą jeszcze dwie, bo konkurs trwa do 22 grudnia.

Każdy uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz w ciągu dnia. Wygra ten, kto jako pierwszy opublikuje komentarz z prawidłową zawartością i kolejnością modeli produktów. Konkurs potrwa do 22 grudnia. Regulamin konkursu znajduje się na stronie konkursowej.

Być może szczęśliwiec, który już wytypował poprawnie zawartość i kolejność produktów od 1 do 5, już gdzieś tam siedzi zadowolony przed komputerem czy smartfonem. Lecz szansa wciąż istnieje, bo dopiero po zakończeniu konkursu poznamy zwycięzcę. A ten dostanie wyjątkowy prezent czyli zawartość wspomnianego pudełka.

Źródło: Huawei, inf. własna