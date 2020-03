Większość smartwatchy wygląda bardziej gadżeciarsko niż elegancko, więc średnio sprawdza się jako zastępstwo dla zegarka. Zdecydowanie nie można tego powiedzieć o nim – o TAG Heuer Connected (2020).

To już trzecia generacja smartwatchy tego szwajcarskiego producenta. Widać, że czuje się coraz pewniej na rynku wearables i nic w tym dziwnego – umiejętnie łączy klasyczną estetykę z nowoczesną funkcjonalnością. Bo choć TAG Heuer Connected (2020) wygląda jak luksusowy zegarek, to system Wear OS od Google sprawia, że także pod względem możliwości nie można mu zbyt wiele zarzucić.

Smartwatch TAG Heuer Connected (2020). A więc tak wygląda zegarek w XXI wieku

45-milimetrowa koperta z tytanu lub stali, ceramiczny bezel i szafirowe szkło na ekranie nadają mu eleganckiego wyglądu. Zawsze włączony wyświetlacz OLED (o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 454 x 454 px) dobrze komponuje się z resztą, a dzięki niemu docierają do nas dodatkowe informacje. Jakie? Ano o aktualnej pogodzie, wyniku ostatniego pomiaru pulsu czy liczbie kroków postawionych od początku dnia. Oczywiście funkcjonalność wybiega znacznie dalej niż to.

Nowy smartwatch TAG Heuer ma na pokładzie GPS (do zapisywania tras), NFC (do płatności zbliżeniowych) i pokaźny zestaw czujników (do monitorowania codziennej aktywności). Otrzymywanie powiadomień, sterowanie odtwarzaczem czy zarządzanie kalendarzem to kolejne dostępne opcje.

Wygodne przechodzenie pomiędzy poszczególnymi funkcjami systemu Wear OS zapewnia obrotowa korona, której towarzyszą jeszcze dwa przyciski funkcyjne.

Będzie ładniej wyglądać. Będzie lepiej działać. Będzie dużo kosztować…

W porównaniu do poprzednich wersji tegoroczny model ma nie tylko ładniej wyglądać, ale też lepiej działać. Zapewnią to: przeprojektowane aplikacje i wydajny układ Snapdragon 3100 Wear. Akumulator o pojemności 430 mAh zapewnić ma zaś pełną dobę działania (przy normalnym użytkowaniu i jednogodzinnym treningu).

Podobnie jak jego klasyczne zegarki, tak i smartwatche szwajcarskiego producenta nie są dla każdego. Żeby stać się posiadaczem jednego z nich, trzeba bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni. Nowy TAG Heuer Connected kosztuje 1800 dolarów w najtańszej wersji, a w najdroższej – 2350 dolarów.

