Lista spraw urzędowych, które możesz już wykonać przez Internet, dynamicznie rośnie. Sprawdź, co konkretnie się na niej znajduje.

Aktualna sytuacja powoduje, że zostajemy w domach. Warto wiedzieć, że wiele spraw urzędowych można już załatwić przez internet.

On-line załatwimy wiele spraw, ale nie zawsze jest to regułą

Dziś praktycznie każdy urząd wojewódzki, gminny powinien oferować załatwianie spraw przez internet, a także korzystanie w profilu zaufanego do podpisywania wniosków i dokumentów, które musimy złożyć w urzędzie.

Trzeba jednak pamiętać, że lista spraw, które można załatwić on-line może być różna w różnych miastach. może też być zmienna w ramach danej witryny. Na przykład wniosek o wydanie NIP dla spółki cywilnej poprzez biznes.gov.pl dostępny jest tylko w wersji do wydruku, a już dla REGON możemy złożyć go on-line. Podobnie rejestracja pojazdu on-line nie jest dostępna w każdym urzędzie.

Chcąc załatwić sprawę zdalnie z wykorzystaniem profilu zaufanego na stronach urzędów

należy szukać działu on-line, wnioski elektroniczne lub e-urząd

Podobnie część spraw, na przykład orzecznictwo lekarskie (konieczne badanie) czy wniosek paszportowy (dziś paszport zawiera dane biometryczne), zmusi nas i tak do odwiedzenia danej instytucji lub dostarczenia inną drogą dokumentów uzupełniających.

Procedury urzędowe, które wiążą się z wydaniem dokumentów, mogą być realizowane on-line tylko w połowie. Czyli składanie wniosku odbywa się elektronicznie, ale po odbiór należy udać się osobiście, co w pewnych sytuacjach jest zrozumiałe i bezpieczniejsze niż przesyłanie pocztą.

Jest dobrze! Już ponad 40 proc. Polaków to e-Polacy

Przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny wyniki sondażu pokazują, że już ponad 40 proc. Polaków między 16. a 74. rokiem życia korzysta z cyfrowych usług administracji publicznej. Najczęściej po to, by odnajdywać potrzebne informacje oraz pobierać urzędowe formularze, nieco rzadziej – by przesyłać drogą elektroniczną takie formularze do poszczególnych urzędów. Najchętniej przez Internet składamy rozliczenia podatkowe i wnioski o przyznanie świadczenia 500+.

E-administracja cieszy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród mieszkańców dużych miast, a najaktywniejsi w tym sektorze są mieszkańcy województwa śląskiego. Wreszcie – wymagany do realizowania większości czynności urzędowych w sieci Profil Zaufany ma już prawie 5 milionów Polaków.

Potrzebny będzie Profil Zaufany

Profil Zaufany to coś jak cyfrowy dowód osobisty Polaka. To zbiór danych pozwalających zidentyfikować ciebie jako obywatela – możesz z niego skorzystać, aby potwierdzić swoją tożsamość, ale też by podpisać urzędowy wniosek. O profilu zaufanym napiszemy więcej w osobnym artykule.

E-administracja po polsku. Oto co załatwisz przez Internet

Poniżej przedstawiamy listę spraw, które możesz załatwić przez Internet. Klikając link, przejdziesz na stronę pozwalającą ci zrobić to, czego potrzebujesz.

Dla każdego – dokumenty i zaświadczenia:

Dla każdego – meldunek, podatki i inne:

Dla przedsiębiorców:

Dla kierowców:

Dla rodziców:

Na rządowej stronie znajdziesz też informacje na temat tego, jak załatwić sprawy, których nie da się zrealizować przez Internet.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, informacja własna

