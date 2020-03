Dwa nowe teleskopy zostały niedawno zainstalowane w kalifornijskim obserwatorium Licka. Będą nieustannie przyglądać się niebu w poszukiwaniu sygnałów, które mogą pochodzić od inteligentnej cywilizacji pozaziemskiej. Wkrótce takich teleskopów ma być znacznie więcej.

Naukowcy od wielu lat prowadzą niezwykle rozbudowany projekt naukowy SETI, którego celem ma być znalezienie kontaktu z obcą cywilizacją. Badacze poszukują sygnałów radiowych i świetlnych, pochodzących z przestrzeni kosmicznej.

Teleskopy będą szukać życia pozaziemskiego

To pierwsze z setek teleskopów, które wchodzą do użytku w ramach projektu PANOSETI. Prace rozpoczęto w 2018 roku, a celem jest stworzenie dedykowanego obserwatorium SETI do natychmiastowego obrazowania całego obserwowalnego nieba.

Zadaniem teleskopów będzie wychwycenie błysków światła, które mogą być bardzo krótkie, trwające zaledwie kilka nanosekund. Według naukowców, tego rodzaju błyski świetlne mogą pochodzić od zjawisk astronomicznych podobnych do szybkich impulsów radiowych. Jednak istnieje również prawdopodobieństwo, że błyski będą sposobem komunikacji obcej formy inteligentnego życia.

I taką misję mają naukowcy: szukanie bardzo krótkich, ale potężnych sygnałów od obcej cywilizacji. Astronomowie planują sprawdzanie dużych obszarów nieba przez bardzo długi czas. Każdy teleskop ma możliwość obserwowania powierzchni o wymiarach 10 na 10 stopni. Dla wyobrażenia sobie skali warto wiedzieć, że nasz Księżyc jest wielkości 0,5 stopnia.

Stworzenie pierwszego obserwatorium SETI, które będzie przystosowane do takich obserwacji to dopiero pierwszy krok. Powstanie jeszcze więcej miejsc poszukujących obcej cywilizacji. Naukowcy planują instalację setek teleskopów, które będą obserwować 10 000 stopni kwadratowych nieba w tym samym czasie. Po uruchomieniu wszystkich, będzie można monitorować całe widoczne niebo przez cały czas.

Odkrywanie nowych zjawisk w kosmosie

Projekt PANOSETI może przyczynić się do odkrycia wielu nowych zjawisk astronomicznych. Badając nieznaną przestrzeń w tak krótkich ramach czasowych, naukowcy mają szansę znaleźć coś zaskakującego, czego nie byli w stanie przewidzieć.

Czy szansa ludzkości na znalezienie obcej cywilizacji rośnie? Naukowcy mają taką nadzieję. Chociaż nie są w stanie przewidzieć, czy projekt zostanie zakończony sukcesem.

Obecnie zespół musi dostosować i przetestować nowe teleskopy, zanim będzie można z nich korzystać.

