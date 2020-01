Gry The Lord of the Rings: Gollum grą na Xbox Series X i PlayStation 5 2020-01-04 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Bardzo powoli, ale jednak poszerza się grono gier, których możemy spodziewać się na nadchodzących konsolach Xbox Series X i PlayStation 5. Poznaliśmy kolejną z nich.

The Lord of the Rings: Gollum trafi na Xbox Series X i PlayStation 5

The Lord of the Rings: Gollum zapowiedziano na początku zeszłego roku. Twórcy nie ukrywali wtedy, iż na premierę trzeba będzie poczekać i to dość długo. Nie określali nawet dokładnej listy platform docelowych. Sugerowali jedynie, że będą nimi komputery oraz najważniejsze w danym momencie konsole. Teraz sprecyzowano to określenie.

The Lord of the Rings: Gollum zadebiutuje na PC oraz konsolach nowej generacji, czyli Xbox Series X i PlayStation 5. Kiedy? Obecne plany zakładają premierę w 2021 roku. Źródłem informacji został najnowszy numer magazynku EDGE.

The Lord of the Rings: Gollum wciąż pozostaje tajemniczym projektem

Początkowo sugerowano, iż powinniśmy oczekiwać tutaj przygodowej gry akcji. Teraz dowiadujemy się, iż nie zabraknie tu także elementów skradankowych.

Zapowiedź gry nie przeszła bez echa, w końcu mowa o bardzo popularnym uniwersum. Dodatkowo, jak sugeruje tytuł, wszystko obracać ma się tutaj wokół tytułowego Golluma. Gra wyróżniać ma się ogromnymi mapami z „szeregiem przyjaznych i wrogich twarzy” oraz różnorodnymi misjami.

Pozostaje czekać na kolejne informacje, bo na ten moment The Lord of the Rings: Gollum wciąż pozostaje tajemniczym projektem. Pracami nad grą zajmuje się studio Daedalic Entertainment.

Źródło: gamesradar

