Zapowiedziana rok temu nowa Twierdza: Władcy nabiera kształtów i równocześnie staje się coraz mniej tajemnicza. Z okazji imprezy PAX East 2020 twórcy uchylili rąbka tajemnicy na temat kampanii.

Inaczej niż w poprzednich odsłonach, w grze Twierdza: Władcy odwiedzimy Daleki Wschód, ale na tym zmiany wcale się nie kończą. Choć ekipa Firefly Studios nie zamierza burzyć fundamentów rozgrywki, to stara się o poprawki i ulepszenia, dzięki którym zabawa będzie jeszcze bardziej wciągająca. Ostatnio dowiedzieliśmy się co nieco na temat kampanii. Na początek spójrzcie na zwiastun…

Zobacz najnowszy zwiastun Twierdza: Władcy – oto kampania ekonomiczna

Twierdza: Władcy to nie jedna, lecz dwie kampanie: militarną i ekonomiczną

Przyznacie pewnie, ze wygląda to naprawdę nieźle, ale sam ten materiał wideo to tylko wstęp. Ludzie ze studia Firefly zapowiedzieli bowiem, że w nowej Twierdzy pojawi się nie jedna, lecz dwie kampanie. Podstawową będzie kampania militarna złożona z 4 rozdziałów – będą to konkretnie 24 misje, podczas których poznamy historie Wietnamu, Chin, Japonii i Imperium Mongolskiego.

Dodatkowo – i to jej właśnie poświęcony został zwiastun, który mieliście okazję obejrzeć – pojawi się kampania ekonomiczna, na którą złoży się 6 misji. Zadaniem graczy będzie w tym przypadku budowa zamku, rozwój miasta, zarządzanie surowcami oraz odpowiednie reagowanie na potrzeby ludności (związane z komfortem życia czy duchowością) oraz wydarzenia losowe (takie jak ataki bandytów czy pożary).

A zatem kiedy premiera nowej Twierdzy? Jeszcze przed końcem tego roku

Jeśli podoba wam się to, co przeczytaliście, to wiedzcie, że swoich sił w obu kampaniach będziecie mogli spróbować jeszcze przed końcem tego roku. Dodajmy dla ścisłości, że gra Twierdza: Władcy zmierza wyłącznie na pecety.

