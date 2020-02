Nie wszystkie praktyki operatorów komórkowych podobają się ich klientom, podobnie jak nie wszystkie zgłaszane uwagi wywołują jakiekolwiek reakcje. Tym razem jednym z tematów zajął się UOKiK, co dla Plusa może skoczyć się sporym wydatkiem.

Polkomtel z karą ponad 20 mln zł

UOKiK przyjrzał się praktyce stosowanej w ofertach na kartę. Chodzi o przypadki, w których brak następnego doładowania konta oznacza utratę niewykorzystanych środków. Mówi o tym między innymi regulamin opracowany przez Polkomtel (Plus). Jedynym sposobem na odzyskanie środków jest złożenie reklamacji, ale wypłata odbywa się wtedy na konto abonenckie, a nie jako zwrot w gotówce. I to tylko wtedy, gdy klient nadal korzysta z oferty Plusa. Tym samym jednocześnie dochodzi do utrudniania zmiany operatora.

Z wydanego dziś komunikatu UOKiK dowiadujemy się, iż zakończyło się pierwsze postępowanie w tej sprawie. Efekt? Kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w wysokości 20 433 226 złotych. Jednocześnie nakazano operatorowi porzucić stosowaną praktykę.

#UOKiK sprawdza, czy operatorzy komórkowi oddają konsumentom niewykorzystane pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. Jest już pierwsza decyzja i ponad 20 mln zł kary dla Polkomtelu https://t.co/p3zDbMoaKM pic.twitter.com/GjoQWozREQ — UOKiK (@UOKiKgovPL) February 10, 2020

„Uznałem, że Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów, dlatego nałożyłem na przedsiębiorstwo karę ponad 20 mln zł. Liczyliśmy, że operator wystąpi z propozycją wydania decyzji zobowiązującej, pomimo długiego czasu trwania postępowania tak się nie stało. Co więcej - praktyka nadal trwa. [...] Na rynku usług telekomunikacyjnych panuje duża konkurencja, więc konsument powinien móc swobodnie wybierać najlepsze dla siebie oferty pre-paid. Tak się jednak nie dzieje bowiem konsument jest zmuszony do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków pieniężnych. To operator dysponuje środkami swoich klientów i powinien je zwrócić na wniosek konsumenta automatycznie tak, jak się to odbywa na innych, europejskich rynkach.” – Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na baczności muszą mieć się również inni operatorzy

Decyzja nie jest prawomocna. Polkomtel ma prawo do odwołania, z którego, jak się zapewne domyślacie, zamierza skorzystać.

Sprawa będzie miała zatem dalszy ciąg. Jej początki sięgają września 2016 roku. Właśnie wtedy UOKiK wszczął postępowania przeciwko kilku operatorom - Orange Polska, P4 (Play), T-Mobile Polska i właśnie Polkomtel.

Póki co UOKiK zachęca do składania wspomnianych reklamacji. Jak informuje, każdy może powołać się na wydaną decyzję UOKiK i żądać od operatora zwrotu niewykorzystanych środków.

