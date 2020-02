Wiedźmin 3 na Nintendo Switch otrzymał łatkę (3.6), wprowadzającą między innymi możliwość przenoszenia zapisanego stanu gry pomiędzy konsolą a pecetem. Przede wszystkim jednak patch poprawił jakość grafiki.

Wiedźmin 3 na Nintendo Switch to sprawa fajna i niefajna. Z jednej strony świetnie jest móc zabrać Geralta ze sobą dosłownie wszędzie i cieszyć się tą świetną polską grą nie tylko siedząc przed komputerem czy telewizorem. Z drugiej jednak patrzenie na Wieśka w tej wersji mogło powodować krwawienie z oczu – szczególnie w trybie stacjonarnym. Dobra wiadomość jest taka, że to drugie to już przeszłość.

Dobra wiadomość: Wiedźmin 3 na Nintendo Switch wypiękniał (wideo):

Jak widzicie powyżej, ekipa Saber Interactive postarała się o poważne poprawki, dzięki którym Wiedźmin 3 na konsoli Nintendo zaczął wyglądać tak jak powinien. Może nie jest idealnie, ale różnica jest zauważalna od razu – przede wszystkim w ostrości i kolorach. Mnogość opcji graficznych sprawia, że da się osiągnąć naprawdę niezły efekt. Ale grafika to jeszcze nie wszystko…

Nowy patch wprowadza też inne zmiany – w tym cross-save’y

Cross-save’y, czyli możliwość przenoszenia zapisanej gry pomiędzy różnymi platformami, to jedna z najważniejszych nowości wprowadzonych w opisywanym patchu 3.6. Podkreślmy, że działa on tylko w przypadku wersji Switch i pecetowej (na Steam i GOG). Przenoszenie pomiędzy konsolami nie jest możliwe.

Inne zmiany to: obsługa ekranu dotykowego, kolejne wersje językowe oraz poprawki najróżniejszych błędów związanych z grafiką, wydajnością, rozgrywką i działaniem Wiedźmina 3 na Switchu.

