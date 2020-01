Smartfony Wiemy, kiedy zobaczymy wyczekiwane smartfony Galaxy S11 2020-01-04 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Producentom smartfonów coraz trudniej zachować cokolwiek w tajemnicy. Ponownie przekonał się o tym Samsung. Do sieci wyciekły informacje na temat tego, kiedy zaprezentowane zostaną jego kolejne topowe modele.

Premiera Galaxy S11 i Galaxy S11+ już w przyszłym miesiącu

Seria Galaxy S11 to jedna z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych nowości na rynku mobilnym. Można było spodziewać się, że nie będziemy czekać na jej prezentację szczególnie długo. Teraz mamy już co do tego pewność.

Do sieci przedwcześnie trafił materiał promujący nadchodzącą konferencję Samsung Unpacked, na której prezentowane będą nowe topowe smartfony koreańskiego producenta. Zaplanowano ją na 11 lutego.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

Galaxy S20 to też prawdopodobna nazwa nowej serii

Co warte podkreślenia, wciąż nie jest jasne, jak nazwane zostaną nowe smartfony. Niektóre źródła twierdzą bowiem, że zamiast serii Galaxy S11 zobaczymy serię Galaxy S20. Zmiana nazewnictwa miałaby być podyktowana kalendarzem i lepszym dopasowaniem Galaxy S20 do roku 2020.

Dla wielu osób ważniejsze będzie jednak to, co zaoferują nowe smartfony. A tu liczba mnoga nie jest przypadkowa. Wypada oczekiwać Galaxy S11 i Galaxy S11+, ale też Galaxy S11e, następcy ciepło przyjętego Galaxy S10e.

Zanosi się na zauważalną zmianę stylistyki, głównie z racji inaczej osadzonych aparatów frontowych oraz tylnych. O wysoką wydajność można być spokojnym, ciekawe czy producent faktycznie postawi na ekrany o częstotliwości odświeżania aż 120 Hz. Dwa bardziej zaawansowane modele mogą przynieść opcję rejestrowania wideo 8K.

Źródło: Max Weinbach, @OnLeaks

Warto zobaczyć również: