Użytkownicy wymagają dziś szybkiego dostępu do Internetu z niezliczenie wielu urządzeń równocześnie. Aby było to możliwe rozwijany jest standard WiFi ax – jakie konkretnie korzyści wiążą się z jego wdrożeniem?

Wi-Fi 6 (dawniej zwane Wi-Fi ax) – tak nazywa się kolejny standard łączności bezprzewodowej, który ma sprostać wymaganiom stawianym dziś przez użytkowników. Ma zapewniać odpowiednią szybkość sieci i pełną niezawodność, czego można i należy oczekiwać w erze urządzeń stale połączonych z Internetem. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące tego standardu, który ma być krokiem naprzód w stosunku do coraz częściej spotykanego WiFi ac.

Co to jest WiFi 6 (WiFi ax)?

WiFi 6 (czy też IEEE 802.11ax) to najnowszy standard łączności bezprzewodowej – kolejny po WiFi ac, czy wcześniej: n, g, b i a. Niezmiennie, standard ax będzie działał w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, ale ma być znacznie szybszy, a przede wszystkim: lepiej przystosowany do współczesnych realiów, czyli sytuacji, w której z Internetem łączy się nie jeden komputer, lecz praktycznie każde urządzenie w domu (i nie tylko w domu).

Jak wynika z szacunków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, liczba urządzeń podłączonych do Internetu w przeciętnym mieszkaniu może wzrosnąć do 2022 roku z obecnych 10 nawet do 50. Większość z nich będzie łączyć się z siecią bezprzewodowo, walcząc o miejsce w tym samym paśmie. Właśnie dlatego ważne jest, by w tym ostatnim było sporo miejsca i o to przede wszystkim zadbać ma WiFi 6.

Pierwsze urządzenia obsługujące nowy standard Wi-Fi powoli pojawiają się na rynku i w niedalekiej przyszłości powinny stać się standardem. Czego można się spodziewać i jakie będą realne korzyści dla użytkowników?

Jaka będzie szybkość WiFi 6?

Wraz z WiFi ac wysoko zawieszono poprzeczkę – udało się osiągnąć bardzo wysoką szybkość i pod tym względem właściwie niewiele jest do poprawy. Mimo to standard ax ma być od 4 do nawet 10 razy szybszy od poprzednika. Podczas gdy w ac przyjmuje się wartość transferów na poziomie 1,3 Gb/s (867+433 Mb/s), ax ma pozwolić osiągnąć prędkości rzędu 6 Gb/s (4804+1148 Mb/s) – jak w przypadku najnowszego routera ASUSa, a nawet większe, oscylujące wokół 10 Gb/s.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

W typowych warunkach bez większych problemów nowy standard Wi-Fi powinien zaoferować prędkości na poziomie 1 – 1,5 Gb/s, co byłoby wyśmienitym wynikiem. Coś innego będzie jednak w tym przypadku najważniejsze…

Nowości WiFi 6 to więcej niż szybsze transfery

Największym atutem standardu IEEE 802.11ax będzie znacznie większa przepustowość, dzięki której bardzo duża liczba urządzeń na niewielkim terytorium ma bez większych przeszkód mieć bardzo szybki dostęp do Internetu. Krótko mówiąc: na dworcach, w centrach konferencyjnych czy na stadionach szybkie Wi-Fi ma być czymś zupełnie normalnym. Jak to możliwe?

Tak jak w przypadku WiFi ac możliwe będzie wykorzystanie 4 strumieni MIMO (multiple input / multiple output), jednak tym razem przy użyciu techniki OFDMA (orthogonal frequency division multiple access). Ta ostatnia (będąca też jednym z największych plusów LTE) sprawia, że każdy kanał radiowy jest dzielony na kilkadziesiąt lub kilkaset subkanałów (pracujących na nieco innych częstotliwościach). Efektem ma być nawet 10-krotne zwiększenie efektywności widmowej.

Mówiąc najprościej: sieć będzie mniej zatłoczona, a użytkownicy nie będą musieli czekać na swoją kolej, lecz efektywnie i wspólnie korzystać z łącza. Z kolei kodowanie 1024 QAM (również zawarte w specyfikacji ax) zwiększa ilość danych na pakiet.

Kolejnym plusem, jaki ma przyjść wraz z WiFi 6, będzie wydłużenie czasu pracy urządzeń. Ma to być możliwe do osiągnięcia dzięki TWT (target wake time), a więc rozwiązaniu, które przekazuje np. smartfonowi, kiedy „pójść spać” i kiedy się „wybudzić”.

Zgodność WiFi 6 z poprzednimi standardami

Standard ten jest owocem ewolucji, a nie całkowitą nowością, dlatego też nie występują żadne problemy z kompatybilnością. Mówiąc prościej: WiFi ax jest zgodne z wcześniejszymi wersjami 802.11. Oczywiście korzystanie ze starszego standardu nie pozwoli wykorzystać korzyści płynących z zastosowania najnowszych technologii.

Źródło: Digital Trends, Wi-Fi Alliance, Intel, The Verge, IDG. Foto/ilustracje: Pixabay (CC0) – StockSnap (1), jeferrb (2), Bertsz (3)

Warto zobaczyć również: