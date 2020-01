Systemy operacyjne Windows 10 będzie kumał, że nie pora, by przeszkadzać 2020-01-09 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Windows 10 cały czas wykonuje różne operacje w tle, przez co wydajność komputera może spadać. Po aktualizacji 20H1 powinno się jednak coś w tej kwestii zmienić. System zacznie rozumieć, że są sytuacje, w których powinien się uspokoić.

Windows 10 już wkrótce doczeka się kolejnej dużej aktualizacji, oznaczonej jako 20H1. Wśród nowości i zmian, jakie się w niej pojawią, znajduje się przeprojektowane indeksowanie. Rozwiązanie to polega na skanowaniu systemu w poszukiwaniu plików, dzięki czemu ich późniejsze wyszukiwanie jest błyskawiczne. Odbywa się to jednak kosztem wydajności, a to cena, której większość użytkowników nie zamierza płacić.

Ulepszone indeksowanie w systemie Windows 10 po aktualizacji 20H1

Microsoft wreszcie to dostrzegł i przygotował nowy system indeksowania plików. Ten kompletnie przestał nadążać po tym, jak w maju 2019 roku wprowadzone zostało rozszerzone indeksowanie (dzięki któremu odnajdywanie niektórych plików jest jeszcze szybsze). Ten nowy system ma nie tylko działać bardziej efektywnie, ale też – a może przede wszystkim – nie działać wtedy, gdy nie jest to mile widziane.

Gigant z Redmond stworzył zbiór reguł, określających, kiedy przeszukiwanie systemu w ma się odbywać, a kiedy nie. Krótko mówiąc, indeksowanie nie włączy się w następujących przypadkach:

gdy będzie aktywny tryb Gaming, Oszczędzanie energii lub Niskie zużycie energii,

gdy urządzenie będzie na etapie wybudzania lub logowania,

gdy odłączone zostanie zewnętrzne zasilanie laptopa,

gdy użycie procesora przekroczy 80% lub użycie dysków przekroczy 70%

oraz gdy wyłączony zostanie ekran.

Windows 10 20H1 wprowadzi też inne ciekawe nowości i ulepszenia, związane między innymi z aktualizacjami, menedżerem zadań i logowaniem.

Źródło: TechSpot, informacja własna

Zobacz również te newsy o systemie Windows 10: