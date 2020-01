Wine 5.0 już jest i wprowadza wyższą jakość grania na Linuksie

Wine to nie emulator, lecz narzędzie umożliwiające uruchamianie aplikacji i granie w gry z Windows na komputerze z systemem Linux lub macOS. Wraz z rozmaitymi ulepszeniami dotarła już do nas wersja 5.0.

Wine 5.0 to najnowsza wersja coraz lepiej działającego oprogramowania, kierowanego przede wszystkim do profesjonalistów i graczy, którzy wybrali Linuksa. Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto zdecydować się na aktualizację.

Wine 5.0 wydane z najróżniejszymi ulepszeniami – oto co nowego

W ciągu dwunastu miesięcy, jakie minęły od udostępnienia „czwórki”, autorzy przygotowali ponad 7400 rozmaitych zmian i ulepszeń. Nową wersję Wine 5.0 warto pobrać choćby po to, by cieszyć się usprawnioną obsługą wielu monitorów i wielu kart graficznych. Zaktualizowany został również sterownik Vulkan (do wersji 1.1.126), a biblioteka WindowsCodecs radzi sobie z konwersją większej liczby formatów bitmapowych.

Wine 5.0 to także moduły zbudowane w formacie PE (Portable Executable), poprawiona obsługa komponentu Direct3D 12 (wraz z jego funkcjami) oraz zaimplementowany API dźwiękowy XAudio 2. Oczywiście lista nowości jest znacznie, znacznie dłuższa.

Dzięki wszystkim tym usprawnieniom Wine 5.0 ma robić jeszcze lepszą robotę przy najróżniejszym oprogramowaniu: od aplikacji (takich jak Acrobat Reader czy Pale Moon), przez gry (z Tomb Raider, Far Cry 5 i Skyrim na czele), po platformy gamingowe (reprezentowane przez Battle.net).

Pobierz najnowszą wersję programu: Wine 5.0 (download)

Najnowszą wersję programu Wine (w postaci paczki .tar.xz) można pobrać, klikając poniżej:

Co to jest Wine? To sposób na granie na Linuksie

Wine (który – jak powszechnie wiadomo – nie jest emulatorem) to rozwijane od ponad dwóch dekad oprogramowanie, umożliwiające uruchamianie aplikacji i gier tworzonych pod kątem systemów Windows na komputerach z systemami Linux/Unix (np. Ubuntu, Debian, Red Hat, SUSE czy FreeBSD) oraz macOS.

Aplikacja Wine pozwala na bezproblemowe korzystanie z rozmaitych programów, takich jak Photoshop, SolidWorks czy Microsoft Office oraz granie w takie tytuły jak Wiedźmin 3, PREY czy StarCraft II.

Z wydania na wydanie program pozwala uruchamiać coraz więcej programów. Oferuje przy tym coraz większą wydajność i niezawodność. Niezmiennie jest to oprogramowanie udostępniane na licencji iLGPL, dzięki czemu można z niego korzystać bez opłat i bez obaw.

Dodajmy jeszcze, że Wine to jeden z najstarszych i najskuteczniejszych, ale niejedyny sposób, by gry z Windows działały na Linuksie – Steam Play to inne rozwiązanie, które może was zainteresować.

