Gry WRC 9 to kolejny krok naprzód. „Najbardziej realistyczna odsłona” trafi też na PS5 i XSX z dnia 2020-03-20

Z roku na rok ta seria podoba się nam coraz bardziej, a w tym mamy doczekać się najlepszej i najbardziej realistycznej odsłony w historii. Do takich zapowiedzi zdążyliśmy się już jednak przyzwyczaić, więc przyjrzyjmy się po prostu temu, co WRC 9 ma mieć do zaoferowania.

WRC 9 zapowiedziane. Czym ta gra ma nas do siebie przekonać? W grze WRC 9 znajdziemy w pełni licencjonowane Rajdowe Mistrzostwa Świata z kompletnym kalendarzem i ponad 50 zespołami startującymi w WRC, WRC 2, WRC 3 i Junior WRC. Kolejne miejsce zmagań wybierzemy z długiej listy, na której pojawiły się trzy nowe lokalizacje: Japonia, Kenia i Nowa Zelandia. Na wszystkich trasach będziemy mogli ścigać się za kierownicami współczesnych samochodów, jak i najznakomitszych klasycznych modeli. Oprócz kilku nowych miejsc i samochodów autorzy WRC 9 przygotują również kolejne poprawki związane z mechaniką rozgrywki, rozwojem zespołu w trybie kariery oraz zachowaniem pojazdów podczas jazdy po różnych nawierzchniach i w różnych warunkach pogodowych. Dopełnieniem całości będzie natomiast znacznie bardziej realistyczne udźwiękowienie, dzięki któremu na wirtualnych trasach mamy czuć jeszcze większe emocje. A teraz już… Zobacz zapowiadający grę zwiastun WRC 9: WRC 9 to kolejna potwierdzona gra na PlayStaton 5 i Xbox Series X. Ale najpierw... Kiedy będziemy mogli rozpocząć zmagania? Premiera gry WRC 9 odbędzie się 3 września 2020 roku. Platformy docelowe to pecety oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Twórcy chcą, żeby ich nowa rajdówka trafiła też na Nintendo Switch oraz nadchodzące Xbox Series X i PlayStation 5. Już teraz ekipa KT Racing zapowiedziała, że na tej części się nie skończy. Współpraca z FIA przebiega jak należy, więc w kolejnych latach doczekamy się też WRC 10 i WRC 11, a może i kolejnych odsłon. Źródło: Nacon, Dark Side of Gaming. Screen otwierający newsa pochodzi z WRC 8 Czytaj dalej o grach samochodowych: Ubisoft wraca do serii Trackmania. Zapowiedziano nową (chociaż nie w pełni) produkcję

Gdzie Need for Speed Heat wygląda najlepiej? Porównanie grafiki na PC i konsolach

GRID - powrót po latach, udany choć z lekką zadyszką