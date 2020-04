Wygląda na to, że Google nie podda się tak łatwo i przygotuje swoją odpowiedź na TikToka. Czym konkretnie mają być YouTube Shorts?

Wiele osób nie rozumie fenomenu TikToka, ale nawet jeśli niezrozumiały, to fenomen ten jest faktem. W ciągu ostatnich dwóch lat serwis przyciągnął rzesze użytkowników, wyprzedzając Twittera i Snapchata pod względem popularności. Krótkie filmiki z życia są pochłaniane nałogowo, przez co niektórzy twórcy uciekli z YouTube’a właśnie do tej wciąż młodej usługi. Wygląda na to, że gigant chce ich odzyskać, a przy okazji przygarnąć do siebie widzów – w tym celu powstaje funkcja Shorts.

Co to jest YouTube Shorts i w czym ma być lepsze od TikToka?

Podobnie jak Relacje (które zresztą też zostały udostępnione, aby nie zostać w tyle za konkurencją z sektora social media), Shorts mają być dostępne z poziomu głównej aplikacji YouTube. Będzie to miejsce, w którym znajdziemy (niekończący się) strumień krótkich filmików publikowanych przez internetowych twórców – kilkunastosekundowych żartów, urywków z życia czy szybkich wiadomości. Zupełnie jak na TikToku.

Ale firma Google zamierza zrobić coś, dzięki czemu będzie mogła zyskać przewagę nad TikTokiem. Z doniesień opublikowanych w serwisie The Information wynika, że twórcy będą mogli bez żadnych przeszkód wykorzystywać w swoich materiałach licencjonowaną muzykę z usługi YouTube Music jako tło. To faktycznie byłoby coś!

Start YouTube Shorts może być blisko

Na razie nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia na ten temat, ale krążą głosy, że startu funkcji YouTube Shorts doczekamy się jeszcze przed końcem tego roku. Czy tak na gorąco wróżycie jej sukces?

