Zasilacze Tanio i dobrze? Zalman zapowiada zasilacze GigaMax GV II 2019-12-27 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Nowa seria wyróżnia się dobrą jakością wykonania, płaskim okablowaniem i atrakcyjną ceną. Zapowiada się hit? Przekonamy się po oficjalnej premierze.

Firma Zalman słynie z chłodzeń, obudów, ale też zasilaczy komputerowych. Jakiś czas temu pisaliśmy o budżetowych modelach LXII. Tym razem producent przygotował coś dla bardziej wymagających klientów.

Zalman GigaMax GV II – nowe zasilacze do gier

Seria GigaMax GV II, bo właśnie o niej mowa, została zaprojektowana głównie z myślą o komputerach do gier i stacjach roboczych. Na rynku pojawią się trzy wersje: 550 W, 650 W i 750 W, których sprawność energetyczną potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Bronze 230V.

Producent chwali się wysoką jakością wykonania. W środku zastosowano kondensatory certyfikowane do pracy w temperaturze do 105 stopni Celsjusza oraz konwertery napięcia DC-DC. Do chłodzenia wykorzystano 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FBD. Całości dopełnia szereg zabezpieczeń chroniących podłączony sprzęt: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP i OTP.

Zasilacze wyposażono w płaskie wiązki, które ułatwią aranżację okablowania i usprawnią obieg powietrza w obudowie. Dwa słabsze modele oferują dwie wtyczki PCIe PEG dla kart graficznych, a najmocniejsza ma ich cztery. Do dyspozycji oddano też pięć wtyczek SATA i trzy MOLEX.

Zasilacze Zalman GigaMax GV II niebawem w sprzedaży

moc: 550 W, 650 W, 750 W

sprawność energetyczna: 80 PLUS Bronze 230V (do 88%)

wentylator: 120 mm

okablowanie: stałe (płaskie wiązki)

zabezpieczenia:OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP

dostępne wtyczki: ATX12V 20+4-pin EPS12V 4+4-pin 2x/4x PCIe 6+2 pin 5x SATA 3x MOLEX



Modele GigaMax GV II trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni i mają wyróżniać się całkiem niezłą ceną (najsłabsza wersja będzie kosztować 219 złotych). Za wyborem jednostek przemawia też długa, 5-letnia gwarancja producenta. Myślicie, że to dobra propozycja?

Źródło: Zalman

