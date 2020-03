Najlepsza odsłona serii Call of Duty? Jeśli odpowiadając na to pytanie bierzecie pod uwagę Call of Duty: Modern Warfare 2 to dzisiejsza zapowiedź Activision powinna Was ucieszyć.

Zapowiedziano Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Nie dalej jak wczoraj w sieci pojawiły się przecieki sugerujące, iż lada chwila Activision zapowie Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Okazały się bardzo trafne. Jak jasno sugeruje tytuł, mowa tutaj o odświeżonej wersji Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku. To jedna z wyżej ocenianych odsłon serii Call of Duty.

Co warte zaznaczenia, mówimy tutaj jedynie o kampanii. Zmiany obejmują oczywiście oprawę wizualną, ładniejsze tekstury i animacje, wsparcie rozdzielczości 4K i HDR, a na PC również odblokowany licznik fps i obsługę monitorów panoramicznych. Pracami zajęło się studio Beenox.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered już dostępna na PS4

Sama zapowiedź to jedno. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered błyskawicznie, bo już dziś trafia do sprzedaży. Przynajmniej na PlayStation 4. Właściciele PC oraz Xbox One będą musieli poczekać jeszcze miesiąc.

Cenę Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ustalono na 99 złotych. W jej ramach kupujący otrzymają pakiet Ghosta z Underwater Demo Team z zawartością do Call of Duty: Modern Warfare i Call of Duty: Warzone.

