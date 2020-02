W ostatnich latach produkcją smartfonów z logo BlackBerry zajmowała się firma TCL Communicationn. Dziś oficjalne poinformowano, iż dobiega koniec tej współpracy. Przygotowane do tej pory smartfony będą oferowane w sprzedaży do 31 sierpnia tego roku. Osoby decydujące się na zakup mogą liczyć na wsparcie i ewentualną realizację gwarancji do 31 sierpnia 2022 roku.

W wydanym komunikacie nie wskazano na powody zakończenia współpracy. Można domyślać się, że w tle chodzi o pieniądze. Po smartfony BlackBerry sięgają naprawdę nieliczni, być może TCL Communicationn nie opłacało się inwestować nie tylko w ich produkcję, ale dodatkowo w licencję.

We'd like to thank TCL Communication @BBMobile and their team for a successful partnership over the past few years. Together we produced great things. Many thanks and appreciation to our BlackBerry community for your continued support. https://t.co/fn2iM3bvzR